Protecnics Global crea proyectos de éxito de cabinas sanitarias ignífugas

Las cabinas sanitarias construidas con panel de resinas fenólicas las cuales le confieren propiedades ignífugas e hidrófugas, también conocidas como cabinas fenólicas, son soluciones altamente eficientes cuando se necesita construir duchas, baños y vestuarios, pero sin verse obligado a entrar en obras y todo el caos que estas conllevan.

En ese sentido, una de las empresas a las que se puede recurrir cuando se requiere la instalación de ese tipo de estructuras es Protecnics Global, una compañía ubicada en Sevilla que se especializa en la fabricación y colocación de mamparas y otros elementos de distribución para oficinas, gimnasios, hoteles, aeropuertos, entidades bancarias, etcétera.

Cómo son las cabinas sanitarias ignífugas En lo referente a los proyectos de cabinas sanitarias ignífugas, Protecnics Global indica que son especialmente útiles para los lavabos públicos, instituciones educativas en todos los niveles, polideportivos, centros hospitalarios, restaurantes, oficinas, establecimientos comerciales, hoteles y, en general, para todos los espacios de carácter público donde sean indispensables las instalaciones sanitarias.

La empresa explica que sus cabinas están realizadas con material fenólico compacto, ignífugo, hidrófugo y antibacteriano. Este material ofrece muchas ventajas para las instalaciones sanitarias, ya que las superficies son no porosas y muy resistentes al desgaste y a los productos de limpieza.

Asimismo, Protecnics Global precisa que las paredes de las cabinas fenólicas que elabora e instala tienen 13 milímetros de espesor. No obstante, cuando la ocasión lo requiere también se pueden elegir en cristal templado de 10 milímetros. Estas placas se instalan sobre perfilería de aluminio o de acero, según lo que exija la estructura.

Además, las cabinas de Protecnics Global incluyen bisagra, condena con indicador libre ocupado, pies de 150 milímetros regulables en altura y tornillería de acero inoxidable.

Colores y estilos En cuanto al aspecto estético, la empresa destaca que los clientes pueden elegir entre una amplia variedad de colores y estilos, de los cuales algunos están diseñados para ofrecer una mayor privacidad y sofisticación.

Del mismo modo, la compañía enfatiza que este tipo de estructuras sanitarias no solo son resistentes y duraderas, sino que también tienen la ventaja de que son de fácil instalación. Por ello, al contratar los servicios de Protecnics Global se obtiene la garantía de que el montaje será rápido y sencillo para que las piezas puedan estar en uso cuanto antes.

Mamparas y otros elementos para compartimentar oficinas En otro orden de ideas, es relevante mencionar que la compañía ofrece otros servicios que, en algunos casos, pueden ser complementarios con la instalación de cabinas sanitarias ignífugas. Entre otras cosas, la compañía cuenta con una extensa gama de modelos de mamparas de oficina para compartimentar todo tipo de espacios.

Asimismo, la empresa también cuenta con profesionales expertos para el montaje de tabiques móviles, suelos técnicos, falsos techos, tabiques de cartón-yeso, insonorizaciones y mobiliario para oficinas, entre otros.

Contar con los servicios de esta empresa es una excelente opción para el desarrollo de ambientes bien divididos y con todos los elementos que garanticen su funcionalidad.