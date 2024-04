¿Qué se necesita para comenzar a practicar pádel?, por Pádel Miraflores

En España, cada vez más personas juegan al pádel.

Este deporte se ha instaurado como una opción entretenida a la hora de hacer ejercicio físico. Ahora bien, para poder disfrutar de esta actividad es necesario contar con una pala adecuada.

A su vez, la elección de este instrumento depende del estilo de juego de cada persona. En cualquier caso, al realizar una elección correcta es posible disfrutar de mayor comodidad y confianza en la pista. A continuación, Alberto Navarro, dueño de la tienda Pádel Miraflores, analiza el crecimiento de este deporte y ofrece algunos consejos para comprar el equipamiento adecuado.

El pádel es un deporte que en España está ganando cada vez más popularidad. ¿Notáis también un aumento en las personas que lo practican en Zaragoza?

Si, en Zaragoza desde el año de la pandemia se ha popularizado y ahora juegan personas de todas las edades, que antes practicaban otros deportes.

Comúnmente se dice que se trata de un deporte simple que puede ser jugado por casi cualquier persona. Además, el equipamiento es sencillo. ¿Esto es así? ¿Qué necesita comprar una persona que quiere empezar a jugar al pádel?

Para empezar, una pala de iniciación, en nuestra tienda tenemos desde 40 €, o una pala de segunda mano más económica, recomendamos también unas zapatillas por la suela y que no se resbalen en la pista, y cualquier ropa de deporte que todos tenemos para jugar, solo necesitas juntarte con 4 amigos y a jugar.

La herramienta principal para practicar este deporte es la pala. ¿Cómo se diferencian los distintos modelos de palas?

Las marcas cada vez ofrecen más modelos diferentes cada año, si eres un jugador amateur, no notarás mucho la diferencia entre las diferentes palas, las características que las diferencian, son el material de carbono o fibra de vidrio, y la forma, tenemos 3 principales, redonda, de lágrima y diamante, los jugadores con más experiencia sí que pueden notar diferencias entre los diferentes tipos de carbono y las tecnologías que cada marca aporta a sus palas, por eso ofrecemos un servicio de asesoramiento según las necesidades de cada jugador

Además de haber modelos para principiantes y jugadores avanzados, ¿también hay palas para mujeres y niños? ¿Cuál es la diferencia principal en estos casos?

Las palas son unisex, pero las que van enfocadas para mujeres y niños, se caracterizan pro ser más blandas y de menor peso, aunque un hombre que ha tenido problemas de lesión en el codo, también las puede usar y ayudarle a no sentir molestias.

En Pádel Miraflores cuentan con una amplia variedad de palas, incluyendo distintos modelos, marcas y precios. ¿Cómo puede una persona escoger la más adecuada para su juego?

A todo el que entra en la tienda, le asesoramos, en función de las características que busque, presupuesto, tipo de juego, más ataque o más defensivo, cuanto tiempo lleva jugando, a qué nivel juega, hay muchos factores y cada persona tiene unas necesidades totalmente diferentes.

¿Qué otras prendas o artículos se necesitan para jugar al pádel con comodidad?

Pantalones y camiseta con bolsillos y cómodo para moverte y hacer los gestos de golpeo, las zapatillas son muy importantes, ya que la suela utilizada en pádel ayuda a agarrar mejor en superficie de césped con o sin arena y evitar resbalones o lesiones tontas.

Más allá de las palas, ¿Hay algún otro producto que recomendéis especialmente?

Jugar con pelotas nuevas o con presión, no sirve tener una buena pala y bolas usadas y abiertas hace semanas y que no botan ni salen de la pala en el golpeo, además de frustración puede provocar molestias al tener que darle más fuerte que a una bola nueva.

¿Qué debe saber en cuanto al proceso de compra y los envíos una persona que quiere comprar su equipamiento en Pádel Miraflores?

Realizamos todos los envíos en el mismo día si el pedido se realiza antes de las 16 horas, con entrega en 24 horas por mensajería urgente, bien empaquetado y con seguro para evitar problemas en el transporte, trabajamos con la mensajería más eficiente a nivel Peninsular, asegurando que los paquetes llegan a destino lo más rápido posible y reduciendo las incidencias casi a 0. Trabajamos con stock real y nos gusta ofrecer la mejor experiencia al cliente.

Gracias a la variedad de stock y al asesoramiento personalizado que ofrece Pádel Miraflores es posible comprar una pala y otros productos necesarios para disfrutar de este deporte al máximo.