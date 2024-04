Las Arcadias, el Encinar: "los abuelos maleta, en extinción"

Aumenta, después de las vacaciones de Semana Santa, el número de mayores que decide independizarse después de pasar con sus hijos las vacaciones por turnos. Además de provocar fricciones familiares, los cambios constantes de rutinas, las diferencias de horarios, incluso a la hora de planificar el tiempo de ocio, desencadenan situaciones de ansiedad y estrés. Una situación que afecta directamente a cada uno de los implicados, pero que, además, en el caso de los mayores les hace sentirse culpables Es un tema del que nadie quiere hablar, que crea fricciones y malestar en las familias, pero que se incrementa cada año y para el que existen soluciones. Pasa después de Semana Santa, en verano... tras cualquier período de descanso. Muchos optan por permanecer en su propio domicilio y contar con ayuda, bien de los hijos, bien de personal externo. Pero esa situación, con el paso de los años, la aparición de enfermedades y la situación de soledad, requiere de una solución a medida y esta pasa por un nuevo concepto de vivienda, revolucionario y que acaba de aterrizar en Madrid bajo el nombre de Las Arcadias.

"Bajo estas premisas creamos Las Arcadias, el Encinar- nos comenta Regina González Taberna, responsable del proyecto- y hablamos de algo más que de soledad. Aquí se sientan proactivos, ellos proponen qué, cómo, cuándo y dónde quieren hacer sus actividades".

Los abuelos reivindican de esta manera su independencia con el conocido como Senior Living, un nuevo modo de vivir que está revolucionando el mundo de los mayores.

"Las Arcadias, El Encinar es ese espacio en el que cualquier mayor de 55 desearía vivir sin renunciar a su modo de vida, pero con el añadido de contar con todos los servicios que pueda necesitar a su alcance. No es una residencia para gente mayor - es algo en lo que insisten desde el comienzo en Las Arcadias. Aquí no hay horarios ni obligaciones de asistir a nada, nosotros no juntamos a los residentes por sus capacidades, en todo caso proponemos algún acto para que se conozcan y si entre ellos surgen algunas sinergias, perfecto. Hay tantas mesas en el restaurante como apartamentos. Si quieren compartir mesa es un tema personal de cada residente. Son apartamentos en régimen de alquiler, nosotros no regimos la vida de los residentes. De hecho, puede darse el caso de que algunos residentes estén todavía en activo".

Manuel López es uno de los primeros residentes que optó en cambiar su casa habitual en La Moraleja por un apartamento en Las Arcadias. Le acompaña su mascota Otto y no duda en asegurar que "su vida es más fácil ahora que antes. Cuando surge algún imprevisto aquí la solución es inmediata. Mis hijos están por fin tranquilos. Vivir aquí es la mejor decisión que he tomado en mi vida".

Teofilo del Pozo, ingeniero industrial, es otro de los mayores que ha elegido este modelo de vida. Actualmente, es voluntario en una residencia de ancianos y un comedor social. "No quiero perder ni un minuto de mi vida en nada como resolver una avería doméstica. Este sistema de convivencia, el senior living, está muy extendido en los países nórdicos, pero es novedad en España. Aquí estás acompañado por personas que tienen inquietudes similares. El ser humano ha sido creado para vivir en comunidad, no aislado... nadie se puede construir a sí mismo. Este formado de vida para mayores, y con un estilo de vida independiente, con todos los servicios cubiertos, me permite dedicar mi tiempo a lo que más me apetezca".

Detrás de Las Arcadias, El Encinar está el grupo Layetana Living, su experiencia de más de 30 años de experiencia en el sector de viviendas de alto standing, avalan el desarrollo de este concepto que desembarca con fuerza en Madrid. En total, 154 apartamentos de lujo en los que disfrutar de esta etapa de la vida sin preocupaciones pero también sin renunciar a nada.

"Quien entra en Las Arcadias, El Encinar cuenta, nada más cruzar el umbral de la puerta, con un universo de posibilidades a su alcance. Servicio de fisioterapeuta, lavandería, atención médica… y si lo desea, restaurante a su disposición y con un servicio a medida, modernizado y personalizado. Puede elegir entre preparar la comida en su apartamento o reservar mediante un servicio de aplicación móvil el día que prefiere desayunar, comer o cenar en el servicio de restauración que ofrece Las Arcadias El Encinar".

¿Dónde está ubicado? En un entorno privilegiado, en El Encinar de los Reyes, cercano a La Moraleja, y a un paso de Madrid. Si lo desean cuentan con un servicio de transporte que los traslada de la manera más cómoda para pasar un día en familia en la capital, dar una vuelta o bajar a la Ópera.

Se puede elegir entre apartamentos de 1 o 2 dormitorios, completamente equipados con cocina, salón, baño, y si se desea, terraza o bajo con jardín individualizado. Las zonas comunes son el espacio reservado para socializar o disfrutar de la infinidad de tareas que ofrece. 2.500 metros cuadrados de jardín, biblioteca, comedores privados, piscina climatizada interior y exterior, peluquería o capilla. Un servicio de conserjería 24 horas asegura además el contacto inmediato para resolver cualquier duda o necesidad que pueda surgir. Lavandería, vigilancia, mantenimiento para resolver cualquier avería y, por supuesto, enfermería las 24 horas del día, los 365 días al año, aportando tranquilidad para inquilinos y familiares.

Las Arcadias, El Encinar ha recibido además el certificado LEED Gold, por su sostenibilidad. Es la apuesta que realiza la joint venture creada por Layetana Living y PineBridge Benson Elliot.