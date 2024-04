Entrevista a Juan Carlos López, CEO de Integral Advice Teleco SL, Solución Protección Impagos

Juan Carlos López (CEO de Integral Advice Teleco SL, Solución Protección Impagos): “SPI está diseñado para empresas que no pueden abarcar tanto volumen de facturas impagadas”.

SPI Solución Protección Impagos es la herramienta que ha revolucionado el sector de los impagos. Su creador, Juan Carlos López, explica su funcionamiento, los servicios que puede prestar y todo el potencial que tiene.

¿De dónde surge SPI Solución Protección Impagos?

SPI nace hace 5 años en el sector de las telecomunicaciones de la mano de AIT. La gran cantidad de impagos que existen en este sector me hizo crear esta herramienta digital capaz de hacer frente a toda la problemática existente.

¿Qué servicio ofrece SPI?

En Solución Protección Impagos nos encargamos de recuperar las deudas de nuestros clientes en un tiempo mínimo mediante una plataforma online dotada de una inteligencia artificial de creación propia, que es capaz de revisar, comunicar, generar y presentar las demandas necesarias masivamente y en todo territorio nacional para poder recuperar las facturas vencidas.

¿Cómo se realizan los trámites de la recuperación de las facturas impagadas?

Se lleva a cabo todo de manera 100% online, es una herramienta rápida, segura y efectiva. Es por ello por lo que se puede adaptar a todo tipo de empresas y sectores. En Solución Protección Impagos buscamos la excelencia para que las empresas puedan recuperar el dinero que les pertenezca y cuenten con una liquidez necesaria para comercializar tranquilamente.

¿Qué soluciones ofrece Solución Protección Impagos en este tipo de casos?

En SPI tenemos tres soluciones para los clientes a través de nuestro software o utilizando nuestra API integrada en el CRM propio del cliente. La primera de las soluciones es la recuperación del IVA en 24/48 horas, una vez tengamos toda la documentación en orden y verificada. Además, una de las ventajas que el cliente tiene con nosotros es que hasta que él no facture, nosotros no cobramos. La segunda es el proceso monitorio, donde reclamamos la deuda a través de correo electrónico o SMS con certificación de entrega y se procede a la presentación del monitorio en sede judicial. Por último, el cliente que disponga de deudas impagadas de más de 2.000 €, podrá hacerse con el servicio llamado “Protección Legal Plus”, que cuenta con un abogado y procurador que se encargarán de redactar y presentar la demanda en cualquier sede judicial de España. Con un precio cerrado, el cliente podrá contar con un abogado, un procurador y con las tasas.

¿Se puede incorporar esta herramienta en una empresa?

SPI, además de ser un software con inteligencia artificial que puede actuar por sí solo, está pensado y diseñado para el apoyo a diferentes departamentos de empresas que no pueden abarcar tanto volumen de facturas. Nosotros conseguimos aglutinar, mediante API, recibir una transmisión de más de 200.000 facturas, más de 60.000 deudores a la vez y poder realizar la presentación del IVA en 24/48 horas.

Has hablado del IVA, pero ¿Cómo se ejecuta la reclamación judicial? Hasta ahora el IVA solo lo recuperamos cuando reclamábamos judicialmente al deudor y, hoy en día, debido al cambio de normativa, se puede hacer de una forma distinta, pero todavía existen parámetros que no se pueden recuperar porque por fechas fiscales no están dentro de estas ventanas judiciales y tenemos que utilizar la demanda. En la demanda se puede recuperar tanto el IVA como la base imponible, con lo cual podemos decidir una vez estructurada la deuda, se decidirá lo que hacer con la deuda. En caso de decidir recuperar el IVA más la base imponible es cuando se recurriría al sistema monitorio. La ventaja es que podemos presentar a cualquier partido judicial de España, ya sea península como Ceuta, Melilla e islas, en un periodo corto de tiempo, con una tasa de admisión superior al 98 %.

¿Tenéis algún proyecto en mente para un futuro?

Pues sí, estamos trabajando para que salga ya a la luz, de hecho en el Congreso&EXPO ASLAN2024 realizaremos la presentación oficial. Se trata de Risk Scoring, un sistema de evaluación bancaria capaz de determinar la capacidad de endeudamiento de un cliente. Nuestra experiencia en el sector nos ha hecho poseer una cantidad incalculable de datos sobre deudores que permite que podamos tener un producto tan competitivo.

Has hablado que pertenecéis a la asociación @aslan. ¿Qué requisitos ha de tener una empresa para ser asociados?

Son más de 180 empresas las que forman parte de @aslan, siendo de las más importantes del sector a nivel nacional. Se trata de fabricantes, operadores, integradores, centros de datos y proveedores de servicios cloud comprometidos con la innovación TIC y ciberseguridad. En nuestro caso, contamos con una herramienta que tiene incorporada una inteligencia artificial que permite automatizar todo el proceso digital que conlleva la recuperación del IVA y los procesos monitorios. Estar dentro de esta prestigiosa asociación como es @aslan supone para nosotros un paso hacia delante para seguir trabajando en la innovación y digitalización de SPI Solución Protección Impagos. Rodearnos de las mejores empresas es muy positivo para nosotros.

También has nombrado el Congreso&EXPO ASLAN2024. ¿Asistiréis?

Sí, tendrá lugar el 17 y 18 de abril en el Palacio de Congresos de IFEMA, en Madrid. Estaremos presentes en el stand AI23. Además, realizaré una presentación titulada “SPI consigue acelerar la recuperación del IVA” para que los asistentes puedan conocer más a fondo el funcionamiento de la herramienta. Una ponencia que tendrá lugar el día 17 a las 10:20 horas en el stage “Enhancing the Digital Workplace with AI”.