Los Fiordos Noruegos con Havila Voyages, una ruta de 130 años de antigüedad

Havila Voyages ofrece una manera única para explorar la costa escénica de Noruega. La compañía opera una flota de modernos barcos que navegan desde Bergen hasta Kirkenes, pasando por los majestuosos fiordos, bajo las luces del norte y a lo largo de la histórica ruta costera de Noruega.

Estos barcos están diseñados pensando en la sostenibilidad, equipados con grandes paquetes de baterías que permiten navegar sin emisiones hasta cuatro horas y el uso de gas natural licuado para reducir significativamente las emisiones de CO2 y NOx​.

El Expreso Costero de Noruega Havila Voyages se integra con la tradición del Norwegian Coastal Express, un viaje distintivo que ofrece una experiencia única, lejos de los cruceros convencionales. Este servicio, conocido también como el Expreso Costero de Noruega, tiene más de 130 años de historia y conecta las comunidades costeras de Noruega a lo largo de una ruta de 2,500 millas náuticas desde la histórica ciudad de Bergen hasta Kirkenes​.

El viaje de 12 días a bordo de Havila Voyages no solo es una travesía marítima; es una aventura cultural y visual que pasa por 34 puertos distintos. La experiencia se enriquece aún más debido a que los barcos fondean tanto de día como de noche, permitiendo a los pasajeros descubrir cada destino.

En los puertos más pequeños, las paradas pueden ser breves, variando de 10 a 45 minutos, mientras que en las ciudades más grandes se dispone de más tiempo para explorar. Además, los destinos que se visitan de noche en la ruta hacia el norte se pueden apreciar a la luz del día en el viaje de regreso, ofreciendo una perspectiva diferente y la oportunidad de no perderse ningún detalle.

Esta ruta no solo es un medio de transporte, sino una línea vital para las comunidades locales, llevando pasajeros y también sirviendo como un enlace crucial para el transporte entre las comunidades aisladas del norte y el sur de Noruega.

La experiencia a bordo de los barcos de Havila Voyages refleja esta integración con la naturaleza y la cultura local, ofreciendo una experiencia auténtica y profundamente arraigada en la tradición marítima noruega.

Barcos nuevos y premiados Los barcos de Havila Voyages son los barcos más nuevos de la ruta costera noruega original. Los interiores de los barcos de Havila reflejan la belleza natural del paisaje noruego, con decoraciones inspiradas en el mar, el cielo, las montañas y los glaciares. Los barcos cuentan con camarotes espaciosos y áreas públicas diseñadas para la comodidad, incluyendo áreas de descanso acogedoras con chimeneas y vistas panorámicas, con jacuzzis al aire libre​.

La compañía también se enfoca en mejorar la experiencia de los pasajeros con excursiones de calidad que permiten a los huéspedes involucrarse de cerca con la cultura local y el entorno natural. Estas excursiones van desde tours por la ciudad hasta actividades más aventureras como montar a caballo y paseos en trineo con huskies​.

Además, la oferta culinaria de Havila es un punto destacado, enfatizando ingredientes locales y de temporada preparados por chefs expertos. La experiencia gastronómica está diseñada para reflejar las tradiciones culinarias de Noruega, con una variedad de platos que exhiben especialidades regionales.

En resumen, Havila Voyages proporciona una forma cómoda y sostenible de experimentar los impresionantes paisajes y la rica herencia cultural de la costa noruega, lo que lo convierte en una opción atractiva para aquellos que buscan viajar de manera responsable con el medio ambiente.