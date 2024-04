Piso interactivo y proyección de pared con New Tech Store

Actualmente, existen nuevos productos que permiten disfrutar de experiencias de entretenimiento innovadoras tanto en casa como en otros espacios.

En este sentido, el piso interactivo es un sistema de proyección de contenido visual que permite a los usuarios activar imágenes o gráficos mediante el movimiento de su cuerpo.

Para conseguir este tipo de productos es posible recurrir a la tienda online New Tech Store. Este negocio ofrece sistemas de proyección interactiva de piso y pared que proporcionan experiencias divertidas tanto a niños como adultos. En particular, estos dispositivos vienen en distintas versiones que incluyen diversos modelos de cámaras, proyectores y ordenadores.

¿Cómo se puede usar un sistema de piso interactivo y proyección de pared? La proyección interactiva de piso y pared es un sistema de entrenamiento novedoso que permite que los niños o adultos interactúen en tiempo real con un entorno tecnológico. Por ejemplo, con este dispositivo es posible recrear la experiencia de caminar por distintos espacios, escuchando el sonido de los pasos y provocando cambios en las imágenes que se ofrecen.

Otra ventaja de este producto es que permite crear una cantidad ilimitada de juegos y efectos únicos. Según explican los especialistas de New Tech Store, estos sistemas están integrados por una cámara infrarroja, un proyector y un ordenador. A su vez, para disfrutar al máximo de estos equipos es conveniente contar con un piso transparente o blanco. Además, al usarlo por primera vez hay que comprobar el nivel de luz ambiental, de manera que no se afecte la visibilidad de las imágenes.

Si bien estos dispositivos suelen llamar la atención de los más pequeños, también resultan sumamente entretenidos para los adultos. Por ejemplo, con ellos se puede bailar, provocando cambios en el piso a raíz de los movimientos de cada usuario. Asimismo, hay distintos juegos interactivos que son ideales para compartir con personas de múltiples edades.

Paquete básico, estándar y premium En New Tech Store es posible encontrar una amplia variedad de productos tecnológicos y sistemas interactivos de entrenamiento. Con respecto a estos modelos, el piso y la proyección de pared viene en 3 paquetes distintos. En primer lugar, el básico incluye una cámara infrarroja especial, un enlace para descargar software necesario para el funcionamiento del equipo, 130 opciones de efectos interactivos y 4 juegos, con la posibilidad de acceder a más de manera gratuita en el futuro.

Además de esto, el paquete estándar está compuesto por una PC con CPU J1900, 4G Ram y 64 GB. Por último, la versión Deluxe de este producto integra un proyector Alston T8 LCD con 5.000 lúmenes.

De la mano de New Tech Store es posible acceder a un sistema de piso interactivo y proyector de pared. Se trata de un dispositivo de entretenimiento novedoso que resulta atractivo tanto para niños como para adultos.