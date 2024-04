Aetrex dispone de plantillas para botas de trabajo

Las botas forman parte de los tipos de calzado que mejor se adaptan a los pies, ya que impiden movimientos bruscos e involuntarios al caminar que puedan poner en peligro la integridad anatómica del mismo, lo que ayuda a minimizar el riesgo de lesiones, incluso si se trata de botas con tacón.

Aun así, su estructura puede presentar anomalías de diseño que no tienen en cuenta algunos factores ergonómicos que generan incomodidad y aumentan el cansancio, en especial, en largas jornadas de caminata o movimiento.

Es por esto que Aetrex recomienda el uso de plantillas para botas, ya que permiten corregir anomalias de diseño que afectan la correcta postura del pie, maximizando el confort tanto en el calzado de hombre como en el de mujeres.

Ventajas de las plantillas Las plantillas para botas de Aetrex están diseñadas bajo los más altos estándares de ergonomía, y ofrecen a sus clientes una solución asequible para adaptar su calzado a las necesidades específicas de su estructura ósea.

Cada persona cuenta con un desarrollo anatómico distinto que hace que sus pies no sean iguales a los de los otros, por lo que es común que algunos tipos de calzado les generen mayor cansancio.

Las plantillas proporcionan comodidad y un apoyo correcto al pie al usar las botas de la preferencia de las personas, de tal manera que no sea necesario sacrificar el estilo personal por mejorar el confort. Estas plantillas incorporan en su diseño una forma de cobra y un soporte de lynco que equilibra el pie y acomoda su postura. Cada producto se elabora con pieles de textura suave y transpirable que ayudan a mantener los pies frescos, evitando la propagación de bacterias que generan mal olor y complementando su acción con otros materiales como telas de uretanos termoplásticos de última generación.

Escáner para plantillas Aetrex cuenta con un sistema de escaneo de planta de pie, el cual permite leer las presiones ejercidas y de esta manera entender a grandes rasgos la estructura ósea de cada persona.

Todo esto permite elegir la plantilla más adecuada para sus necesidades ergonómicas, lo que en el largo plazo minimiza el impacto del calzado tradicional sobre el equilibrio y la caminata. Todos los datos obtenidos durante el escaneo se almacenan en la base de datos de esta compañía, por lo que el cliente puede adquirir y renovar sus plantillas cada vez que lo necesite sin necesidad de acudir a un nuevo análisis en el momento de renovar sus zapatos.

Con estos productos, Aetrex espera que las personas cuenten con elementos que les ayuden a mantener en buenas condiciones la salud ósea y muscular de sus pies, mientras utilizan sus zapatos favoritos. Durante más de 7 décadas, esta compañía se ha encargado de estudiar la anatomía del pie, con el objetivo de ofrecer a sus clientes soluciones viables y asequibles que les ayuden a mejorar su postura y equilibrar su cuerpo.