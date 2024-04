Cibes Lift propone ascensores pequeños para viviendas unifamiliares sin necesidad de hacer obra

Actualmente, los ascensores son una solución que no solo está disponible para edificios. A propósito de esto, existen distintos modelos que permiten disfrutar de más confort en una vivienda unifamiliar.

Por ejemplo, con los ascensores pequeños para casas que ofrece la empresa Cibes Lift es posible facilitar distintas tareas cotidianas o proveer más comodidad a personas que tienen dificultades para moverse. En particular, el catálogo de esta compañía incluye modelos sencillos y rentables para aquellos propietarios que buscan una solución funcional. También hay variantes para casas de diseño que añaden estilo y estética a una vivienda.

Ascensores pequeños para casas con espacios reducidos Los modelos que ofrece Cibes Lift aportan lujo y comodidad a un inmueble sin necesidad de llevar a cabo grandes reformas. Cabe destacar que estos productos no requieren de foso ni de sala de máquinas. Además, la instalación resulta rápida y fácil.

En total, esta empresa cuenta con ascensores de 41 tamaños distintos. Todos ellos han sido diseñados bajo un concepto similar, por lo que están listos para usar. Asimismo, cuentan con cuarto de máquinas incorporado y necesitan de alrededor de 6 centímetros de espacio en el suelo. Alguno de ellos se pueden instalar con rampa para evitar cualquier tipo de foso.

Estos productos siguen un concepto inteligente de diseño. Con respecto a esto, están prefabricados, pero pueden adaptarse fácilmente a diversas necesidades.

¿Cómo se instalan los ascensores de Cibes Lift? En primer lugar, esta empresa entrega sus pedidos en pocas semanas y ofrece instalaciones rápidas. Con respecto a esto último, no se necesitan modificaciones estructurales ni componentes electrónicos complejos. De hecho, estos ascensores se enchufan fácilmente a la red de luz doméstica. Por lo tanto, se trata de una solución que ahorra tiempo y recursos.

En definitiva, los ascensores pequeños para casas que ofrece Cibes Lift permiten disfrutar de mayor confort y accesibilidad en un hogar de una manera simple y práctica.