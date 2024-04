Los influencers están marcando la evolución del marketing

La innovación en marketing es un fenómeno que se refleja continuamente en todas las especialidades vinculadas a estas estrategias.

Cada día, surgen tecnologías, formatos para la difusión de mensajes y plataformas que se convierten en tendencia. Es una realidad que también ha arropado al denominado marketing de influencia o influencers.

MCR Agency, una firma especializada en este tema específico sostiene que la necesidad de innovar surge de la creciente demanda de esta modalidad de marketing. Tan solo los influenciadores que conforman su catálogo cuentan con 56.000 visualizaciones por día, 750.000 seguidores y cientos de miles de vistas en YouTube.

Creadores de contenido que conectan marcas con consumidores MCR Agency surgió de la mente de dos licenciados en Derecho especializados en comercio internacional quienes percibieron una necesidad en el mercado. En un contexto cada vez más competitivo, observaron que las empresas requerirían buscar canales de comunicación efectivos con sus consumidores. Esa oportunidad la encontraron con los influencers, quienes se han convertido en los nuevos motores de la opinión gracias a las redes sociales.

Con MCR (Managers of Creators and Representatives) se propusieron impulsar la innovación en el marketing de contenidos convirtiéndose en una especie de marketplace. Son un punto donde se encuentran marcas interesadas en promocionar sus productos y creadores que les pueden facilitar esa tarea. Actualmente, su catálogo está conformado por más de 60 figuras de las redes sociales y sigue creciendo todos los días.

La idea ha sido todo un éxito porque facilita enormemente la búsqueda del vocero ideal para una marca o un producto. Marcas como Tik Tok, Aliexpress, Xiaomi, Five Guys, ActiVisión, War Thunder, Arena BreakOut, Cyber Ghost y Mobile Legends forman parte de su cartera de clientes. Para los influenciadores, MCR Agency representa una vitrina perfecta para tener mayor visibilidad ante empresas y agencias de marketing.

La importancia de la continua innovación en el marketing El equipo de MCR Agency conoce a profundidad el panorama de la industria del marketing. Sabe que es un universo en constante evolución debido al surgimiento de tecnologías y el cambiante gusto de los consumidores. De allí surge la permanente necesidad de innovación en el marketing. Todas las modalidades, incluida la de influenciadores deben atender las tendencias que se vayan imponiendo.

Después de seis años de arduo trabajo el equipo de MCR Agency ha estado detrás de la ejecución de unas 560 campañas con resultados excepcionales. En el éxito de las mismas la innovación ha sido clave, porque siempre han partido del principio de hacer todo diferente. Es una premisa que también entienden sus influenciadores, quienes deben mantenerse vigentes en el gusto de las marcas.

Una estrategia que crece El marketing de influencers se ha fortalecido por la penetración e importancia que tienen en la actualidad las redes sociales. Esa fortaleza proporciona a las marcas ventajas que no ofrecen otras estrategias digitales. Los influenciadores permiten el desarrollo de una relación de confianza entre el consumidor y la marca. Además, sirven para llegar a un público objetivo y fortalecen la conciencia de marca.