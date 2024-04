Acciones basadas en datos y no en intuiciones, Convertiam

En los últimos años, el trabajo de una agencia de marketing digital se ha vuelto más científico, ya que las acciones se basan en datos.

Esto ha sido posible gracias al surgimiento de una serie de herramientas de medición que permiten la recolección, análisis y uso de información del mercado.

Es lo que se conoce como data-driven marketing un innovador enfoque de mercadotecnia que vienen aplicando firmas especializadas como Convertiam para optimizar las campañas publicitarias. Juan Carlos Díaz explica que se basa en el uso de datos de las interacciones entre empresas y clientes para identificar tendencias, motivaciones e intereses.

Convertiam es una firma que ha dejado las intuiciones atrás Con el objetivo de responder a las nuevas exigencias del marketing digital, Convertiam ha concentrado su modelo de servicio en la inteligencia de datos. Con más de una década operando en el mercado español este equipo multidisciplinar analiza cada conversión para optimizar la campaña. Este enfoque se basa en un lema que resume su manera de trabajar: Acciones basadas en datos, no en intuiciones. Imprimen esta premisa en cada una de las actividades que realizan. Junto a los clientes definen en primer lugar los objetivos y con los datos definen la estrategia a seguir y la ejecución. Durante la implementación se realizan mediciones continuas para hacer los ajustes, cambios o refuerzos que sean necesarios. Todas las acciones se emprenden basadas en datos y no en creencias o hipótesis subjetivas. Convertiam aplica la inteligencia de datos en todos los servicios que proporciona. Un ejemplo de ello es lo que ocurre con los e-commerce. Utilizan KPI´s clave como ROAS (Retorno de la Inversión Publicitaria) para maximizar el rendimiento de la inversión de la empresa. Con ello mejoran también la ratio de conversión, la fidelidad de los clientes del negocio y la rentabilidad.

Ventajas de trabajar con los datos Juan Carlos Díaz dice que, como agencia de marketing digital, para Convertiam trabajar las campañas con datos acarrea varios beneficios a las empresas clientes. Les ayuda a mejorar la experiencia de sus clientes y en consecuencia la percepción de la marca. Con ello se incrementan las tasas de conversión, lo que se traduce en mayores ventas. Como es lógico, el CEO de Convertiam valora las decisiones basadas en datos concretos, tangibles y extraídos del mundo real, en lugar de suposiciones subjetivas. Sin embargo, aclara que este equipo no desestima por completo el papel de las emociones en la conducta de los consumidores. Por esa razón, los datos se analizan en un marco donde los datos racionales objetivos y los emocionales.

Dicho en otras palabras, aunque las estrategias se fundamentan en información objetiva, nunca se deshumanizan por completo. En 10 años, es lo que les ha permitido descubrir oportunidades ocultas que no toda agencia de marketing digital está en capacidad de ver.