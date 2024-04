ZHERO ® Engineered by UNE, la solución ideal para entornos alpinos, residenciales y sin red eléctrica

Este revolucionario sistema de almacenamiento de baterías de sal ha sido implantado con éxito en los refugios de alta montaña de Omio, Ponti y en el Vivac Gervasutti (Italia) La empresa italiana UNE (Universal Nature Energy), representada enEspaña y Portugal por SALT & SUN Energy (https://www.ss-energy.es/), ha implantado con éxito el sistema residencial de almacenamiento de baterías de sal ZHERO ® Engineered by UNEen diversos refugios de alta montaña, caracterizados por su clima especialmente duro y donde la red eléctrica no siempre puede llegar. Estos son los casos del Refugio Ponti, el Refugio de Omio y el del Vivac Gervasutti.

El refugio Ponti, ubicado en Val Masino (Lombardía italiana), es un verdadero refugio de montaña y ha sido clasificado como de "gran altura" (2.385 m). Se encuentra en la etapa final del Sentiero Roma, uno de los itinerarios más conocidos de los Alpes, y es accesible solo a pie. Por tanto, es frecuentado por excursionistas y montañeros que desean experimentar la alta montaña. La solución adoptada para el autoconsumo en este lugar fue, concretamente, un sistema de almacenamiento de baterías de sal con una potencia de 9kWp y una capacidad de 23,5 kWh. El proyecto fue todo un éxito y ha sido motivo de referencia para la implantación de otras instalaciones en entornos similares.

Otra exitosa implantación en este sentido, ha sido la realizada en el Refugio de Omio, ubicado en el bello anfiteatro del Valle dell’Oro, localizado también en el alto Val Massino. En este caso, el sistema presentó una potencia máxima de 2kWp y una capacidad de 10kWh.

Finalmente, el Vivac Gervasutti, un refugio inmenso en el extraordinario paisaje de las Grandes y Petites Jorasses (Alpes italianos). El mismo impone al visitante por su voladizo acentuado en la pared rocosa a 2.835 m de altitud, una estructura innovadora diseñada por LEAP Factory. Actualmente, el Vivac Gervasutti también es energéticamente autosuficiente, gracias a ZHERO ® Engineered by UNE. La electricidad es producida por las unidades fotovoltaicas de este revolucionario acumulador y permite la iluminación interna y el uso de placas eléctricas para cocinar.

En el Sector de la Construcción,ZHERO® Engineered by UNE es hoy en día una innovadora alternativa para almacenar la energía recogida por los sistemas fotovoltaicos, permitiendo su uso de forma diferida en el tiempo. Ello permite compensar los momentos en los que los paneles solares no producen energía, suministrando electricidad constantemente con impacto cero.

Entre sus principales características técnicas destacan:

a) Ser ecológica y sostenible (energía limpia),

b) Se adapta a temperaturas extremas (desde – 20 hasta + 60 º),

c) Es reciclable.

d) Inteligente: La batería está dividida en 5 grupos de celdas. En caso de rotura de hasta 2 grupos, estos se excluirán, permitiendo que el sistema siga utilizando la capacidad restante de la misma. Los grupos de celdas son reemplazables y regenerables.

e) Sin efecto memoria y conservación de carga. Derivado de ello, la esperanza de vida se alarga y está siempre al cien por cien de rendimiento, en comparación con el estándar normal. En este sentido, su durabilidad es de 20 años de vida útil.

Además, gracias a sus propiedades químicas, si la batería estuviera mucho tiempo apagada, mantendría su nivel de carga.

Sobre SALT & SUN Energy

SALT & SUN Energy, S.L. (https://www.ss-energy.es/) es una empresa distribuidora en exclusiva para España y Portugal de la italiana UNE (Universal Nature Energy), fundada con el objetivo de lograr la independencia energética de la red pública. Su producto estrella, ZHERO® Engineered by UNE, único en el mercado, ha revolucionado el mercado energético. Se trata de un sistema de almacenamiento dotado con una super potente batería de sal recargable y una interesante alternativa, que utiliza al máximo todas las posibilidades de la energía natural y es totalmente respetuosa con el medioambiente, además de segura, sencilla, sostenible y presentar una alta autonomía a largo plazo.

Con sede en Barcelona, SALT & SUN Energy, S.L. dirige su actividad en España, principalmente, a los sectores Energético y de Arquitectura y Construcción, que hoy en día es un 90% de su facturación, a través de sus productos y de sus "soluciones all in one" ON GRID y OFF GRID.

A nivel internacional, la sede principal de UNE se encuentra en Correggio (Italia). Sus "soluciones ON GRID y OFF GRID mediante sistemas de almacenamiento innovadores, pueden adaptarse hoy en día en el mercado fotovoltaico a diferentes entornos en los sectores a los que actualmente opera. Esto es: Energético, Arquitectura y Construcción, Industria, Náutico, Ferroviario y Automoción. Sus reconocidos casos de éxito ya son numerosos en todo el mundo.