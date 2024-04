Los consejos de 123tinta.es para imprimir de forma más económica y sostenible

La selección del papel, la elección de cartuchos de calidad o del tipo de fuente tipográfica son algunas de las opciones para reducir el gasto en cartuchos Disminuir el gasto de las impresiones no solo tiene un impacto en la economía de las personas, sino que además ayuda a proteger el planeta. Prácticas como no imprimir documentos innecesarios, evitar errores en la impresión o imprimir a doble cara permiten ahorrar tinta, pero se puede marcar aún más la diferencia.

Por eso, 123tinta.es, el ecommerce de cartuchos de impresoras y toner, ofrece algunos de los consejos más prácticos para reducir los costes de impresión en casa y contribuir al medio ambiente.

Elegir una impresora en base al coste de impresión. Existen diferentes impresoras en función de las necesidades de cada usuario; por eso es necesario tener en cuenta el uso que se le va a dar. Además, es importante saber cuánto consume y el precio de sus cartuchos, que es el mayor coste a largo plazo de la impresora. Activar el modo de suspensión. Si se usa de forma frecuente la impresora, lo más aconsejable es seleccionar el modo de suspensión. De esta forma se activa únicamente con cada orden, ahorrando en el gasto de tinta y en el consumo de energía. Además, existen impresoras que ofrecen la opción de reducir el consumo de tinta. Seleccionar el papel adecuado. El uso de papel reciclado o ecológico conlleva impresiones más responsables aunque más costosas. Pero también se pueden realizar impresiones más responsables imprimiendo a doble cara, sin abusar de los colores o eliminando del documento todo lo que no sea necesario. Usar de cartuchos de calidad. Es necesario que los cartuchos sean de buena calidad, ya que si no, además de no ser eficaces, generan perdida de dinero y gasto de recursos. Con tinta y toner de marca 123tinta se ahorra en los costes de impresión sin renunciar a la calidad de las impresiones. Escoger la fuente. Las fuentes tipográficas con tamaños más pequeños o líneas más finas permiten reducir el gasto en cartuchos y hace las impresiones más sostenibles. Las más recomendadas son Century Gothic, Times New Roman, Calibri o Ecofont. Reciclar los cartuchos vacíos. Esto permite hacer unuso más responsable de estos materiales. Además, 123tinta.es ofrece un programa de reciclaje en el que con cada pedido los clientes reciben una bolsa franqueada en la que devolver los cartuchos vacíos de manera gratuita. Siguiendo estos consejos, el consumo de tinta se reduce y se ayuda al medio ambiente. Además, se puede incrementar el ahorro con el uso de los cartuchos de 123tinta.es, que están sometidos a exhaustivos controles de calidad de producto y contienen más tinta que los cartuchos originales, siendo más económicos.