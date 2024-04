Hacer de la cocina un sitio divertido; La Croquetera

La croqueta es la reina de los tentempiés, gracias a su variedad y su característico sabor casero que la vuelve ideal para compartir.

De allí que la empresa familiar La Croquetera se haya enfocado en diseñar y distribuir utensilios que facilitan la elaboración de esta receta.

Esta tienda se ubica en Zaragoza y su producto estrella lleva el mismo nombre de la empresa, ya que fue creado como un accesorio práctico para que durante la preparación se puedan tomar medidas idénticas de masa de croquetas.

Además, la compañía no se ha limitado a vender únicamente kits para hacer croquetas, sino que también ofrece otros productos de menaje, diseñados para hacer que la cocina se convierta en algo divertido y sencillo para los clientes.

Productos de menaje prácticos e innovadores La Croquetera explica que forma parte de la empresa Baikal que, desde 1995, ha diseñado y lanzado artículos que se destacan por su innovación y practicidad.

En el caso de sus productos de menaje, estos han servido para fomentar la cocina casera al facilitar los pasos de preparación, no solo en lo que se refiere a las croquetas, sino también cuando se cocinan albóndigas, bolas de patata, sushi, ensaladas, etc.

Además, el utensilio La Croquetera se vende en kits, en los que se incluyen moldes con distintos tamaños y formas, así como bandejas para conservar los tentempiés, envases de harina, guías con recetas y consejos prácticos, etc.

Otros artículos Actualmente, en el catálogo de la compañía también se pueden encontrar artículos como envases de silicona para cocinar al vapor y cedazos para enharinar o empanar.

Para finalizar, es importante aclarar que aunque la tienda se ubica en Zaragoza, es posible adquirir sus productos de menaje mediante su sitio web. Cabe destacar que se ofrecen envíos gratuitos y si el cliente no queda satisfecho con su compra puede solicitar una devolución.