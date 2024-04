Pedro Ferrer Noguer asume la presidencia de la FEV y Silvia Carné es nombrada como Vocal de la Comisión Ejecutiva, resaltando la identidad cultural del vino en España.

La Asamblea General de la Federación Española del Vino (FEV), celebrada el miércoles 10 de abril, en Madrid, ha marcado un momento significativo para el sector vitivinícola español, no solo por la elección de Pedro Ferrer Noguer, como el nuevo presidente de la organización, sino también por la serie de propuestas y enfoques presentados para afrontar los retos actuales y futuros de esta industria tan arraigada en la cultura y economía del país.

Durante su primer discurso como presidente de la FEV en la asamblea general, Ferrer, administrador único de Ferrer Wines, destacó que el vino “es parte de la identidad social y cultural de nuestro país” y es el modo de vida de muchas zonas de la llamada España rural que, sin la actividad vitivinícola, “estarían abocadas al abandono y a la desertificación”.

Por este motivo, Ferrer pidió al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, presente en la clausura, “dar un paso más” para “hacer pedagogía y defender al sector” en el seno del Consejo de Ministros, frente a los “excesos” de otras administraciones, especialmente en Bruselas, y ante los organismos internacionales que cuestionan la legitimidad social del consumo moderado de vino. “La moderación, que tanto defendemos desde la FEV, no solo debe aplicarse al consumo sino también al debate público y político”, subrayó. Pedro Ferrer Noguer, además, ostenta el cargo de co-CEO y vicepresidente del Grupo Freixenet.

Por otra parte, Silvia Carné, actual CEO de Ferrer Miranda, declaró que “el sector vitivinícola español debe seguir trabajando en los retos que se presentan, en especial el consumo moderado y la salud”. La Comisión Ejecutiva seguirá apostando por ayudar a las bodegas a simplificar las gestiones administrativas del sector y a potenciar la presencia de estos vinos en el exterior.

El presidente de la FEV es elegido cada tres años por la Asamblea General, y le corresponde la plena representación de la misma ante las autoridades y terceros, interviniendo en nombre de la organización. La Comisión Ejecutiva es el órgano ordinario de gestión y está integrada por el presidente, los vicepresidentes y los vocales.

