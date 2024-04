Los Premios New European Bauhaus 2024 muestran proyectos sostenibles, inclusivos y estéticos en toda Europa

La Comisión ha anunciado hoy 20 galardonados de los Premios New European Bauhaus (NEB) 2024, por cuarto año consecutivo, organizados con financiación de la Política de Cohesión Estos premios recompensan proyectos e iniciativas sobresalientes que combinan la sostenibilidad, la inclusión y la estética, demostrando cómo la transición europea hacia el Green Deal puede enriquecer en la práctica la vida de las personas y las comunidades. Los premios se conceden en cuatro categorías y dos vertientes: una para proyectos consolidados (los "New European Bauhaus Champions") y otra para iniciativas prometedoras de candidatos más jóvenes (los "New European Bauhaus Rising Stars").

La edición de 2024 incluye un premio especial para proyectos de reconstrucción de Ucrania, así como una gran atención a las regiones de la UE que se enfrentan a limitaciones socioeconómicas o a retos de transición ecológica.

Los galardonados han recibido hoy sus premios durante una ceremonia celebrada en el New European Bauhaus Festival de manos de Elisa Ferreira, Comisaria de Cohesión y Reformas, e Iliana Ivanova, Comisaria de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud, en presencia de Vsevolod Chentsov, Embajador de Ucrania ante la Unión Europea.

Galardonados de los Premios New European Bauhaus 2024

Los ganadores y finalistas del premio "Campeones New European Bauhaus" para proyectos realizados son:

Map4Water: La ciudad de las mil fuentes (Bosnia y Herzegovina) ganó la votación pública realizada en todas las categorías. El proyecto consiste en cartografiar y mejorar las fuentes de agua públicas de Sarajevo, con una amplia participación pública que incluye a las autoridades locales, los ciudadanos y los turistas.

(Bosnia y Herzegovina) ganó la votación pública realizada en todas las categorías. El proyecto consiste en cartografiar y mejorar las fuentes de agua públicas de Sarajevo, con una amplia participación pública que incluye a las autoridades locales, los ciudadanos y los turistas. Făget Forest Park; Cluj's Green Lung (Rumanía), ganador en la categoría "Reconexión con la naturaleza", por la gestión del ocio y la conservación de un gran parque forestal.

(Rumanía), ganador en la categoría "Reconexión con la naturaleza", por la gestión del ocio y la conservación de un gran parque forestal. Flytevi - Blue Urban Community Garden (Suecia), finalista en la categoría "Reconexión con la naturaleza", por capacitar a las comunidades con soluciones sostenibles en materia de alimentos y agua.

(Suecia), finalista en la categoría "Reconexión con la naturaleza", por capacitar a las comunidades con soluciones sostenibles en materia de alimentos y agua. SET Community Gardens (Países Bajos), ganador en la categoría "Recuperar el sentido de pertenencia", por conectar a generaciones de diversos orígenes socioculturales a través de un jardín y centro comunitario urbano de permacultura.

(Países Bajos), ganador en la categoría "Recuperar el sentido de pertenencia", por conectar a generaciones de diversos orígenes socioculturales a través de un jardín y centro comunitario urbano de permacultura. Concrete to Culture (Bulgaria), finalista en la categoría "Recuperar el sentido de pertenencia", por transformar un complejo de oficinas de las afueras de Sofía en un espacio comunitario activo.

(Bulgaria), finalista en la categoría "Recuperar el sentido de pertenencia", por transformar un complejo de oficinas de las afueras de Sofía en un espacio comunitario activo. Rooftop Garden (España), ganador en la categoría "Priorizar los lugares y las personas que más lo necesitan", por promover la inclusión social de personas con discapacidad a través de la horticultura.

(España), ganador en la categoría "Priorizar los lugares y las personas que más lo necesitan", por promover la inclusión social de personas con discapacidad a través de la horticultura. Yes We Camp (Francia), subcampeón en la categoría "Dar prioridad a los lugares y las personas que más lo necesitan", por capacitar a las comunidades mediante iniciativas de activación del espacio.

(Francia), subcampeón en la categoría "Dar prioridad a los lugares y las personas que más lo necesitan", por capacitar a las comunidades mediante iniciativas de activación del espacio. A Sustainable Campus Transformation (Luxemburgo), ganador en la categoría "Shaping a circular industrial ecosystem and supporting life-cycle thinking", por renovar edificios utilizando materiales recuperados para minimizar el impacto ambiental.

(Luxemburgo), ganador en la categoría "Shaping a circular industrial ecosystem and supporting life-cycle thinking", por renovar edificios utilizando materiales recuperados para minimizar el impacto ambiental. Re-Sourcing Commons (Austria), finalista en la categoría "Configuración de un ecosistema industrial circular y apoyo al concepto de ciclo de vida", por promover la sostenibilidad utilizando materiales recuperados y garantizando la colaboración comunitaria en un parque público. Los ganadores y finalistas del premio "New European Bauhaus Rising Stars" para conceptos prometedores son:

Regenerative Agriculture Hub (España) ganó la votación del público en el apartado Rising Stars, por centrarse en prácticas agrícolas sostenibles y ecológicas que fomentan la biodiversidad.

(España) ganó la votación del público en el apartado Rising Stars, por centrarse en prácticas agrícolas sostenibles y ecológicas que fomentan la biodiversidad. Cultivating Companionship (Alemania), ganador en la categoría "Reconexión con la naturaleza", por proponer una residencia de investigación, ganar un maizal para promover el pensamiento de diseño centrado en la vida para arquitectos y agricultores.

(Alemania), ganador en la categoría "Reconexión con la naturaleza", por proponer una residencia de investigación, ganar un maizal para promover el pensamiento de diseño centrado en la vida para arquitectos y agricultores. Hydroscape Lisboa (Portugal), finalista en la categoría "Reconexión con la naturaleza", por explorar el papel del agua en la resistencia climática y el espacio comunitario de la ciudad.

(Portugal), finalista en la categoría "Reconexión con la naturaleza", por explorar el papel del agua en la resistencia climática y el espacio comunitario de la ciudad. Cooperative Ownership of Communities (Hungría), ganador en la categoría "Recuperar el sentido de pertenencia", por promover la vivienda asequible y la inclusión mediante la renovación circular y las prácticas sostenibles.

Communities (Hungría), ganador en la categoría "Recuperar el sentido de pertenencia", por promover la vivienda asequible y la inclusión mediante la renovación circular y las prácticas sostenibles. Co-llection (Grecia), finalista en la categoría "Recuperar el sentido de pertenencia", por reimaginar las narrativas rurales a través del arte y la colaboración comunitaria. Community reBuilding (Ucrania), ganadora en la categoría "Dar prioridad a los lugares y las personas que más lo necesitan", por capacitar a las comunidades ucranianas mediante la creación o rejuvenecimiento de Centros de Construcción Comunitaria. Teufelsberg Transformation Lab (Alemania), subcampeón en la categoría "Priorizar los lugares y las personas que más lo necesitan", por ser pionero en la innovación política colaborativa a través del Design Thinking. Urban MYCOskin (Portugal), ganador en la categoría "Configuración de un ecosistema industrial circular y apoyo al concepto de ciclo de vida", por transformar residuos en material ecológico de valor.

(Portugal), ganador en la categoría "Configuración de un ecosistema industrial circular y apoyo al concepto de ciclo de vida", por transformar residuos en material ecológico de valor. The Station (Bélgica), finalista en la categoría "Modelar un ecosistema industrial circular y apoyar el concepto de ciclo de vida", por proponer una estación de trabajo autónoma alimentada por energía renovable para transformar las cosechas estacionales. El ganador y el finalista del "Reconocimiento especial al esfuerzo de reconstrucción y recuperación de Ucrania" son:

Nad Dzherelom , del Ayuntamiento de Lviv, ganador, reconocido por restaurar una zona natural abandonada para la integración social, preservando al mismo tiempo el ecosistema y la biodiversidad.

, del Ayuntamiento de Lviv, ganador, reconocido por restaurar una zona natural abandonada para la integración social, preservando al mismo tiempo el ecosistema y la biodiversidad. Leo States, finalista, por proporcionar alojamiento temporal a los desplazados internos en Ucrania. Los 20 proyectos premiados fueron seleccionados entre 49 finalistas que encarnan los principios de la Nueva Bauhaus Europea. Recibirán un premio en metálico de hasta 30.000 euros y un paquete de comunicaciones para ayudarles a seguir desarrollando sus proyectos o a reproducirlos en toda Europa.

Fondo

Los Premios 2024 reconocen las mejores iniciativas de los NEB en cuatro categorías:

Reconectar con la naturaleza;

Recuperar el sentido de pertenencia;

Dar prioridad a los lugares y las personas que más lo necesitan;

Dar forma a un ecosistema industrial circular y apoyar el concepto de ciclo de vida. Se establecen dos líneas de competición paralelas en cada una de las cuatro categorías: La "New European Bauhaus Champions", dedicada a proyectos existentes y finalizados con resultados claros y positivos, y la "New European Bauhaus Rising Stars", dedicada a conceptos presentados por jóvenes talentos de 30 años o menos.

La Nueva Bauhaus Europea (NEB) es una iniciativa creativa e interdisciplinar que conecta el Pacto Verde Europeo con la vida cotidiana. Se esfuerza por conseguir cambios tangibles sobre el terreno que mejoren la vida cotidiana. Aporta soluciones sostenibles para transformar el entorno construido y los estilos de vida. El JNE combina la sostenibilidad con un buen diseño para reducir la huella de carbono, al tiempo que garantiza la inclusión y la asequibilidad para todos, respetando las diversas culturas y tradiciones de Europa. La iniciativa llama a todos los europeos a imaginar y construir juntos un futuro sostenible e integrador que sea bello para los ojos, mentes y almas.

Desde su lanzamiento hace tres años en el discurso sobre el Estado de la Unión 2020 de la Presidenta Ursula von der Leyen, el ONE ha inspirado un fuerte movimiento de base y una participación activa de los Estados miembros, las regiones y los municipios de toda la UE. Ha dado lugar a numerosas actividades en todos los Estados miembros -casi 500 proyectos dedicados en total- en los ámbitos de la investigación y la innovación, la cohesión, el desarrollo regional y urbano, el desarrollo de capacidades y la cultura. Actualmente, en toda la UE trabaja una vibrante Comunidad NEB con casi 1 400 miembros, que llega a millones de europeos.