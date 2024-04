Beyond Technology fortalece su presencia en España con eventos de vanguardia en transformación digital

Beyond Technology tiene sedes en Estados Unidos, México, Colombia, Dubái y Pakistán, así como operaciones en Marruecos y Qatar José Luis Martín (CEO Beyond Technology Europa) fue el anfitrión, el pasado 9 y 11 de abril en Barcelona y Madrid respectivamente, de sendos encuentros enriquecedores sobre la transformación digital en los que participaron expertos de distintos ámbitos de la empresa compartiendo experiencias y conocimientos tanto del momento actual como sobre la importancia de la IA, y los grandes retos que han enfrentado para seguir aplicando la mejora continua. Contó con la valiosa intervención en el panel de expertos de Laura Parra (CIO Cellnex Polonia) y José Luis Portela (CEO Alsea Europa). El encuentro fue organizado por The C-Class, comunidad internacional de líderes con tres temas principales: Tecnología, Inclusión y Sustentabilidad.

Desde Tech Barcelona, con el Puerto de la ciudad como fabuloso escenario, Jose Luis Martín presentó el trabajo realizado por Beyond Technology, habló de los logros pero, sobre todo, quiso destacar el cuidado y apoyo que ha encontrado hacia los empleados, hacia los proyectos de estos y cómo gracias a ello se ha conseguido llegar hasta aquí. Por ello, quiso incidir en la necesidad de situar a las personas en el centro de los cambios, poner en valor su capacidad analítica e insistir en la responsabilidad a la hora de tomar las decisiones que tienen los directivos de las empresas para asumir que la revolución digital es ahora. "El futuro se está haciendo en este momento y son los responsables de las empresas quienes tienen que tomar la decisión de llevarnos a él. Y hoy por hoy hay mucha reticencia en la cúpula directiva de ciertas empresas a llegar a ello".

Laura Parra, por su parte, manifestó que "aquellas empresas que no salten, que no busquen la forma de evolucionar apoyándose en la tecnología van a perder competitividad con respecto a quienes sí lo están haciendo, por lo que habrá empresas que desaparezcan".

José Luis Portela, por su parte, analizó también, ya en Madrid, ese aspecto fundamental de la transformación, "tenemos que asegurarnos los directivos de poner los recursos necesarios para que los proyectos aterricen, hay que ayudar a la gente a vencer la resistencia al cambio porque está comprobado que después nadie quiere volver a los procesos anteriores. Todo cambio tiene desafíos y hay riesgos, pero somos optimistas respecto al valor humano".

Desde el salón del restaurante La Castafiore de Madrid, el autor mexicano José Alberto Ibarra (CIO de C&A México)presentó su libro La evolución de la transformación digital "El éxito de la Implementación" en donde relata su experiencia de un exitoso trabajo en equipo, dando paso a una mejora continua.

Tanto en Barcelona como en Madrid se pudo disfrutar de una exquisita degustación de vinos, y en el caso de la capital madrileña el evento se disfrutó con un par de interpretaciones de ópera.

Beyond Technology, tiene sedes en Estados Unidos, México, Colombia, Dubái y Pakistán, así como operaciones en Marruecos y Qatar, con más de 774 actuaciones, locales y globales y una trayectoria de más de 30 años en el mercado como consultora, desarrolladora e integradora de tecnologías disruptivas (IA, IOT, Cloud y Machine Learning), apoyando a sus clientes a optimizar sus procesos digitales de negocio y transformarlos con la mejor tecnología. El aterrizaje de la tecnológica en Barcelona y Madrid tiene como objeto dar cobertura a ambos mercados en sus procesos de transformación digital.

La firma presta servicios en distintos sectores como las finanzas, el comercio minorista, las telecomunicaciones, salud, educación y transportey, entre otros trabajos, participó en la mejora de la infraestructura red de Qatar de cara al pasado Mundial de fútbol.

"Para la expansión global, España es un mercado clave para Beyond Technology y sus socios estratégicos, con el claro objetivo de posicionar la cultura Beyond Essence, basada en una filosofía de balance de vida, capacitación y certificación constantes de los empleados", ha señalado el consejero delegado y presidente del Consejo de Beyond Technology, Jorge Mandujano.