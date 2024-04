Soluciones personalizadas de ahorro e inversión con la boutique Fortuna

Generar ingresos considerables a corto, mediano y/o largo plazo no es nada fácil. Elegir el camino financiero correcto es uno de los mayores desafíos de un adulto.

Esto ocurre por diferentes factores, entre los cuales son más comunes la falta de formación relacionada con el tema, el desconocimiento de herramientas alternativas a las convencionales, cambios en las leyes, etc. Además, muchos influencers sin experiencia del mundo financiero publican con frecuencia tips “imprescindibles” que acaban por generar pérdidas de tiempo y dinero en las personas. Por ello, es fundamental que particulares y empresas se asesoren con expertos en el área como Fortuna, empresa de planificación financiera dedicada a dar servicios premium en España. El objetivo principal de Fortuna es proteger el patrimonio de sus clientes y que estos alcancen sus metas como individuos.

¿Qué necesidades de mercado dieron lugar a la creación de la empresa Fortuna?

Fue un cóctel explosivo, la falta de educación financiera, la amplia variedad de opciones que existen a la hora de ahorrar e invertir, los cambios fiscales constantes, así como, el ritmo endiablado de vida que llevamos que no nos deja parar ni un segundo, ocasionan que el ciudadano de a pie tome decisiones desacertadas poniendo en peligro su patrimonio personal y familiar.

¿Cómo Fortuna ayuda a sus clientes a alcanzar sus objetivos a través de la planificación financiera?

Primero los escuchamos para entender cuáles son sus objetivos vitales, su capacidad de ahorro, sus tiempos y cómo no, sus gustos y apetencias. Así, una vez que conocemos qué quiere, cómo lo quieren y cuando lo quieren, elaboramos un plan personalizado adaptado a ellos para que se sientan cómodos y seguros con cada una de las soluciones que finalmente contratan. Y como “médicos financieros” anualmente revisamos las posiciones para ver si es necesario cambiar algo o aprovechar alguna oportunidad que brinda el mercado.

¿Qué aspectos clave diferencian la planificación financiera de esta compañía del resto?

Al final, nosotros somos una boutique de soluciones financieras donde nuestros clientes encuentran opciones de inversión y ahorro que en sus entidades bancarias de toda la vida no existen. A través de nuestras recomendaciones, los clientes pueden invertir desde en metales preciosos como el oro y la plata, en fintechs, en crowdlending, en venture capital, en factoring empresarial, en producto asegurados con participación en beneficios o unit linked, así como, en los más tradicionales cómo planes de pensiones, fondos de inversión…. Por otro lado, como no tenemos producto propio, no tenemos que convencer a nadie de que lo nuestro es lo mejor, escuchamos, prospectamos el mercado y traemos las opciones de ahorro-inversión como el “rastreador financiero”. Además, con todo el cariño del mundo tratamos de explicarles a nuestros clientes de una manera cercana y coloquial cómo funciona el mundo financiero, porque nuestra intención es convertirnos en la persona de confianza de esa familia, de ese empresario, de ese autónomo en la toma de decisiones en ahorro/inversión.

¿Por qué es importante que un particular gestione su vida financiera con una empresa como Fortuna?

Porque le vamos a ayudar a que consigan sus objetivos vitales antes, empleando menos recursos, evitando que se endeuden y aprovechando ventajas fiscales. Concretamente, conseguimos que se ahorren hasta un 47% en impuestos; reducir el plazo de su hipoteca entre 6 y 10 años sin que tengan que amortizar un solo euro al banco; o duplicar la rentabilidad de los ahorros que tienen actualmente en productos poco o nada atractivos en su banco.

¿Cuáles son las opciones de inversión alternativa más recomendadas por Fortuna?

Está siendo un maravilloso año para las inversiones en oro con revalorizaciones por encima del 10%, así como, el crowdlending hipotecario con réditos de un 6%. Muy lejos de los depósitos bancarios y letras del Tesoro.

¿Ha habido casos de éxito en materia de situación financiera con las inversiones alternativas?

Día tras día. Nosotros empezamos con este segmento de inversión para nuestros clientes en el 2020 en pleno covid, por unas desafortunadas declaraciones del exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, amenazando con expropiar el ahorro de los españoles para pagar la deuda pública ocasionada por las ayudas derivadas covid; y a día de hoy, ya hemos gestionado más de 30 millones de euros en estas tipologías de inversión.

¿Cómo Fortuna ayuda a sus clientes a evitar las deudas y maximizar recursos mientras buscan sus objetivos financieros?

Con el cuento de la cigarra y la hormiga, hacemos números con los clientes para que pueda entender cómo la falta de planificación lleva al endeudamiento y consecuentemente al pago de intereses. Cosas que se evitan si trabajamos en pos de los previstos que van a ocurrir en nuestra vida, como la compra de un inmueble, los estudios de un hijo, la adquisición de auto, la reforma de una vivienda o la jubilación. Como dice nuestra Responsable de Administración, “el que guarda, haya”.

¿Qué estrategias utiliza la compañía para proteger a sus clientes de la inflación, los intereses altos y otros problemas de financiación comunes?

Como diría mi abuela, “poniendo este queso para este pan y este pan para este queso”. Establecemos un colchón de emergencias igual a 3/6 meses de gastos, y el exceso lo ponemos a trabajar en función de los objetivos vitales. Distribuimos la capacidad de ahorro e inversión por horizontes temporales, y le exigimos a cada horizonte temporal lo que se le puede pedir. Al corto plazo: disponibilidad, pero no rentabilidad; al medio plazo: batir la inflación; y al largo plazo: un plus de rentabilidad, además de una fiscalidad ventajosa y el efecto del interés compuesto.

¿Cuánto puede ayudar a la planificación financiera personal escuchar los podcasts de Fortuna y leer sus publicaciones en blog?

Mucho. La persona que decida seguirnos en nuestras publicaciones va a saber de primera mano más allá de sensacionalismos qué ocurre en los mercados, y además, en un lenguaje para no financieros.

¿Existen algunas normas o límites por parte de la empresa al momento de diseñar los planes de planificación financiera e inversiones alternativas?

Los límites los ponen los clientes, atendemos a cualquier persona con independencia de su poder adquisitivo; y buscamos las soluciones tal y como las quieran ellos. Hay personas más dinámicas, otras más conservadoras y otras más equilibradas, para gustos colores. Unos priorizan la seguridad, otros la flexibilidad y otros la rentabilidad. Como no tenemos producto propio, nos enfundamos el traje de “personal shopper financiero” y vamos al mercado a buscar las soluciones como nos indiquen nuestros clientes.

Fortuna es una gran opción para los negocios y particulares que buscan un servicio de asesoría financiera transparente, profesional y de alta calidad. Esta calidad y profesionalidad es dada por su equipo de expertos en el sector cualificados para atender las necesidades de sus contratistas de forma personalizada. Sumado a ello, ofrecen un acompañamiento integral para garantizar el logro de los resultados propuestos.