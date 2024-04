Entrevista a Alberto Mastromatteo y su equipo de LBK99

En pleno centro de Madrid se ha desplegado un espacio multidisciplinario para satisfacer las demandas más exigentes de eventos corporativos, sociales, culturales y más.

Se trata de LBK99, un proyecto concebido por Summumm, que encarna la visión de crear un ambiente único a partir de la fusión de la excelencia en servicios gastronómicos con una amplia gama de facilidades para eventos. En esta conversación con los mentores de esta iniciativa, Alberto Mastromatteo y su equipo, se invita a conocer más de LBK99 y descubrir cómo se está convirtiendo en un epicentro integral de actividad en la capital española.

¿Cómo nació la idea de abrir un espacio multidisciplinar como LBK99?

La idea de abrir un espacio multidisciplinario surgió de la visión de Summumm agencia de eventos y de la necesidad de ofrecer un lugar único en el centro de Madrid que refleja todas nuestras capacidades y servicios. Queríamos crear un espacio para eventos que fuera adaptado y adecuado para satisfacer las diversas necesidades de nuestros clientes.

La experiencia de Alberto Mastromatteo, chef profesional y fundador de la empresa, en el mundo de la gastronomía, combinada con su trayectoria como chef de futbolistas, nos permitió agregar un toque exclusivo al proyecto al ofrecer servicios gastronómicos de alta calidad en un entorno privado.

La combinación de estas ideas y colaboraciones nos llevó a concebir un espacio 360 que ofrece una experiencia integral y distintiva.

¿Qué tipo de eventos se pueden realizar?

En LBK99 se realizan todo tipo de eventos: corporativos, sociales, culturales, académicos, de entretenimiento, políticos, meetings, presentaciones de productos, podcast y un largo etc.

Además de la diversidad de eventos que se pueden organizar en nuestro espacio, destacamos las experiencias gastronómicas, garantizando que cada detalle sea exquisitamente ejecutado.

¿El alquiler del espacio incluye equipamiento como dispositivos tecnológicos y mobiliario?

Contamos con un equipo de audiovisuales completo que se alquila aparte compuesto por:

Flip chart.

Microfonía.

Equipo de sonido Bosé

Pantalla motorizada de hasta 140 ́con proyector de 3.200 lumens FHD.

Pantalla led de 55 ́.

Pizarra de cristal.

Pasadiapos.

Wifi de 1 GB simétrico.

Mesa de mezclas.

Atril.

Pantalla Giga Pro Series, 2x3

El espacio se privatiza por completo y con el alquiler está incluido el mobiliario (mesas, sillas etc.).

¿Por qué es una buena idea organizar un evento de negocios en el local de LBK99?

LBK99 ofrece una ubicación privilegiada en el centro de Madrid. Esta ventaja brinda la oportunidad de continuar explorando y disfrutando de la ciudad. Además, facilita el acceso tanto para los asistentes locales como para los visitantes de fuera de la ciudad, lo que contribuye a la comodidad y accesibilidad de nuestros eventos.

A parte de la ubicación, para los eventos destacamos por nuestras instalaciones versátiles, servicios profesionales de apoyo, ambiente distinto, inspirador y motivador, catering propio y una oportunidad de conexión y networking.

¿Cómo creéis que influye mezclar el trabajo y el ocio con la gastronomía?

Esta combinación crea una experiencia completa. Al compartir una comida se establece un ambiente más relajado y colaborativo.

La gastronomía es una fuente de creatividad, al exponer a los participantes a nuevas experiencias culinarias pueden estimular ideas innovadoras que aplicadas al trabajo son un plus.

Por otro lado, al ofrecer una experiencia gastronómica de calidad dejamos una impresión duradera, contribuyendo a mejorar la percepción de la empresa y mostrando nuestro compromiso y cuidado.

¿Qué papel tiene el espacio físico a la hora de lograr un proyecto exitoso?

El espacio físico desempeña un papel fundamental en el éxito de un evento, ya que las sensaciones que transmite el propio espacio influyen en el evento global. Con nuestro espacio queremos contribuir a que el evento transmita bienestar, creatividad, profesionalidad e identidad. LBK99 está diseñado y adecuado para contribuir en la eficacia y eficiencia de los proyectos.

¿El proyecto está obteniendo los resultados y el apoyo esperados?

Sí, el proyecto está superando nuestras expectativas. Estamos viendo un crecimiento constante, lo que nos da una gran confianza para seguir tomando la misma dirección y nos motiva a ir alcanzando objetivos.

¿De qué manera pueden informarse los clientes acerca de los servicios y las novedades que presenta vuestro espacio?

Se pueden informar a través de nuestra página web LBK99 y nuestro mail: info@lbk99.com

La experiencia de LBK99 no se limita a ser un espacio físico para eventos, sino que representa una sinfonía de servicios diseñados para brindar una experiencia memorable a todos los actores involucrados. Desde su ubicación estratégica en la ciudad hasta su equipamiento tecnológico de última generación y su exquisita oferta de comida gourmet, LBK99 es el lugar ideal donde los negocios se encuentran con el placer. Ya sea para reuniones empresariales, ruedas de prensa, eventos exclusivos o conferencias, LBK99 cuenta con un espacio amplio y potenciado por múltiples prestaciones de vanguardia. Los interesados en explorar sus servicios y novedades pueden contactarse vía mail y acceder a propuestas innovadoras a la hora de diseñar su próximo evento en Madrid.