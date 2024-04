Los planes que ofrece Hoy Madrid para celebrar San Isidro el próximo 15 de mayo

Cada 15 de mayo, la capital española se viste de gala para celebrar a su patrono, San Isidro Labrador. Esta fiesta representa una de las tradiciones más importantes de la ciudad, porque sumerge tanto a habitantes como a turistas en la esencia del Madrid de antaño.

Anualmente, la agenda de eventos que celebra San Isidro en Madrid está repleta de actividades culturales, musicales y gastronómicas que resaltan la identidad del gentilicio madrileño.

¿Quién fue San Isidro Labrador? La historia de San Isidro Labrador se remonta desde su nacimiento en Madrid, a finales del siglo XI. A lo largo de su vida, se desempeñó como agricultor y, en su tiempo libre, se dedicaba a ayudar a personas enfermas y pobres de la ciudad.

De acuerdo a la tradición, se dice que realizó más de 400 milagros relacionados con el agua y con la tierra. Entre ellos, hizo brotar un manantial con su bastón y multiplicó granos de trigo para aumentar la producción en los campos. Sin embargo, no fue sino hasta el siglo XVII cuando subió a los altares como santo.

Su fiesta se celebra cada 15 mayo, fecha de su muerte en el año 1130. Durante este día, los madrileños acuden a la romería de la ermita donde está enterrado su cuerpo para rendirle homenaje con ofrendas florales y procesiones religiosas.

Además, en diferentes puntos de la ciudad se llevan a cabo diferentes actividades como conciertos musicales, ferias artesanales y bailes culturales tradicionales, que resaltan la identidad de los madrileños. La gastronomía no puede faltar en esta festividad, siendo la limonada o las rosquillas listas y tontas, las protagonistas de estas fiestas.

