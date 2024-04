Tratar crisis humanitarias y conflictos mediante el Método Salud Mental y Apoyo Psicosocial de la fundación The Wellbeing Planet

En medio de crisis humanitarias y conflictos, la salud mental de las comunidades afectadas, a menudo, es relegada a un segundo plano. Sin embargo, su importancia es fundamental, ya que las repercusiones psicológicas de estos eventos pueden ser devastadoras y prolongadas. Es en estos momentos de adversidad extrema donde la atención y el apoyo psicosocial son indispensables para promover la resiliencia y la recuperación.

Bajo el Método Salud Mental y Apoyo Psicosocial, la fundación The Wellbeing Planet (TWP) está preparando a una nueva generación de personas comprometidas con brindar atención integral durante emergencias y conflictos. Se trata de un curso diseñado para capacitar a profesionales que trabajan en operaciones de crisis sociales, brindándoles conocimientos primordiales para contener a la población y preservar su salud mental.

El problema de la salud mental ante emergencias Las poblaciones que experimentan desplazamientos forzados, pobreza, enfermedades, violencia, y pérdida de seres queridos se encuentran entre las más vulnerables. Las situaciones de estrés que viven pueden desencadenar una serie de problemas de salud mental, que van desde la depresión y la ansiedad hasta el estrés postraumático y los trastornos mentales graves. A nivel mundial, alrededor del 22 % de la población vive en áreas afectadas por conflictos y muchos de ellos enfrentan condiciones de salud mental que son hasta el doble de complejas que las de personas no expuestas a dichas circunstancias.

Dada la urgencia de la ayuda humanitaria, la salud mental suele pasarse por alto. El enfoque en las necesidades físicas inmediatas, así como la falta de recursos y la ausencia de profesionales capacitados para abordar problemas psicosociales son factores que hacen que el cuidado del bienestar mental no sea considerado como prioritario en contextos de emergencias y crisis. No obstante, la fundación TWP reconoce la necesidad imperante de abordar la salud mental y el apoyo psicosocial. Por eso, ha desarrollado un método innovador que permite aprender sobre herramientas y estrategias para ayudar a las comunidades afectadas a recuperarse y reconstruirse.

Método salud mental y apoyo psicosocial durante crisis humanitarias y conflictos El curso del Método Salud Mental de TWP está creado para brindar una preparación exclusivamente crucial en contextos de emergencia, en los que los profesionales puedan saber cómo trabajar en pos del cuidado y la contención de los colectivos perjudicados. Son entrenamientos que no solo proporcionan habilidades técnicas, sino que también fomentan la reflexión sobre la importancia de la salud mental en contextos de crisis y la necesidad de una psicoeducación más amplia en este ámbito.

Dirigido a profesionales de la educación social, de la salud mental y a acompañantes psicosociales, así como a movimientos civiles y humanitarios u organizaciones interventoras en situaciones de emergencia, este entrenamiento se centra en fortalecer la resiliencia tanto de los individuos como de los equipos.

A lo largo de cuatro días, TWP promueve la interacción y el entrenamiento práctico en grupo, para que los participantes incorporen conocimientos clave que pueden aplicar de inmediato en entornos de emergencia, mejorando así la calidad y eficacia de la atención brindada.