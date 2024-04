​Conservar e innovar

Con algo de ironía, el recién elegido presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, decía que no le parece mal que le llamen “conservador”, en la medida en que los cristianos debemos ser fieles al tesoro que se nos ha dado, pero la fidelidad cristiana es una fidelidad en camino, ya que Cristo no es alguien del pasado, sino que vive hoy. Por eso la fidelidad cristiana genera continuamente novedad. “Todos tenemos cosas que conservar y todos tenemos cosas que innovar”, dijo en esa ocasión monseñor Argüello, observando que algunas etiquetas llenas de prejuicios no sirven para describir adecuadamente la vida cristiana.