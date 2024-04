Luz de emergencia conectada LEDONE, un dispositivo de seguridad vial para reducir el riesgo de atropellos

Con su innovadora luz de emergencia conectada LED ONE, Erum Vial está marcando la diferencia en la prevención de accidentes de tráfico En medio de un año desafiante en términos de seguridad vial, Erum Vial se posiciona como un actor clave en la lucha por reducir los accidentes de tráfico. Con su innovadora luz de emergencia LED ONE, la compañía está marcando la diferencia en la prevención de posibles tragedias en las carreteras.

El 2024 ha comenzado con un sombrío récord en seguridad vial, con el primer trimestre del año mostrando un preocupante aumento en el número de accidentes de tráfico. Según el informe publicado por El País revela un aumento del 15% en el número de accidentes de tráfico en comparación con el mismo período del año anterior.

Ante este panorama desafiante, Erum Vial está comprometido a hacer su parte para mejorar la seguridad en las carreteras. En un esfuerzo por mitigar el riesgo de atropellos y aumentar la seguridad vial, la compañía presenta su innovadora luz de emergencia conectada. Diseñada para ofrecer una solución eficaz en situaciones de emergencia o avería en la carretera, esta baliza v16 conectada representa un avance significativo en la protección de conductores y pasajeros.

La Luz de Emergencia LEDONE elimina la necesidad de que los conductores tengan que desplazarse a pie por la vía para colocar los triángulos de emergencia en caso de accidente, avería o cualquier tipo de incidencia, reduciendo así el riesgo de sufrir un atropello o accidente. Con esta baliza conectada, los conductores alertan a otros usuarios de la carretera, mediante la luz del dispositivo o la plataforma DGT 3.0, sobre su situación, sin exponerse a peligros adicionales.

Una de las características más destacadas de las luces de emergencia LEDONE es su capacidad para estar geolocalizado en caso de uso de la baliza. Esto no solo ayuda a los servicios de emergencia a localizar rápidamente al vehículo en cuestión, sino que también reduce el riesgo de que otros conductores se acerquen demasiado y provoquen un segundo accidente.

Además de su funcionalidad, LEDONE ofrece una visibilidad excepcional a una distancia de hasta 1 kilómetro, lo que proporciona una advertencia temprana a otros conductores y aumenta la seguridad en la carretera. Su diseño universal, apto para todo tipo de vehículos debido a su altura y su fijación, garantiza su accesibilidad y utilidad en una amplia gama de situaciones.

La preocupación por el medio ambiente también ha sido un factor clave en el diseño de estas luces de emergencia. Por ello, Erum Vial decidió comercializar LEDONE ECO Connected. Este dispositivo realizado mediante ecodiseño, está fabricado con plástico reciclado, contribuyendo así a la sostenibilidad ambiental.

Además de las acciones tomadas por empresas como Erum Vial, también es vital que los conductores adopten medidas clave para mejorar la seguridad en las carreteras. El uso del cinturón de seguridad, por ejemplo, sigue siendo una medida fundamental que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en un accidente.

Con la colaboración de empresas comprometidas y conductores responsables, se trabajará en conjunto para construir un futuro vial más seguro y protegido para todos.