Schneider Electric anuncia que Edwards se ha unido al Programa Catalyze

Edwards se convierte en patrocinador corporativo del Programa Catalyze. La participación de Edwards amplía el programa Catalyze a los proveedores Tier 1 y Tier 2 de la cadena de valor de los semiconductores Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha anunciado que Edwards se ha unido al programa Catalyze no solo como proveedor de Tier 1 de los patrocinadores corporativos fundadores del programa, sino también como patrocinador corporativo adicional del programa. La participación de Edwards como patrocinador permitirá descarbonizar las fuentes de energía para sus propias operaciones y permitirá a los proveedores acceder a los beneficios del programa Catalyze, ampliando el alcance del programa para incluir a los proveedores de Tier 2 de algunos de los patrocinadores fundadores.

Edwards es uno de los principales desarrolladores y fabricantes de productos de bombas de vacío, de sistemas de gestión de gases de escape y servicios relacionados con semiconductores de valor añadido. La empresa es proveedora de muchos de los patrocinadores corporativos fundadores del programa Catalyze.

"El programa Catalyze está diseñado para fomentar la colaboración y la colaboración entre los patrocinadores corporativos y sus proveedores, permitiendo un impacto colectivo en descarbonización", afirma John Powers, Vice President, Global Renewable en Schneider Electric "Edwards ha estado a la vanguardia de la colaboración con sus clientes para desarrollar productos, servicios y soluciones que maximicen la eficiencia y minimicen el impacto medioambiental de la industria de semiconductores".

"Estamos inmensamente orgullosos de unirnos a esta iniciativa pionera para ayudar a descarbonizar la cadena de valor de los semiconductores. Con ello demostramos nuestro objetivo de liderar la transformación de la industria para un futuro mejor. Catalyze ofrece una gran oportunidad de colaborar con nuestros clientes y proveedores de todo el mundo, para acelerar la transición a las energías renovables", declaró Koen Lauwers, President of Semiconductor Division, Edwards.

"El crecimiento continuo del programa Catalyze representa el compromiso constante de nuestra industria para acelerar la incorporación generalizada de las energías renovables en toda la cadena de valor de los semiconductores y en el sector del suministro de IT. A través de esta iniciativa, pretendemos empoderar a los proveedores para que tengan un impacto significativo en sus estrategias de descarbonización de la cadena de suministro", declaró John Golightly, Vice President Global Head of Sustainability en ASM. "Estamos encantados de dar la bienvenida a Edwards como miembro más reciente del programa, ayudando a nuestra industria a continuar liderando el camino hacia un futuro más sostenible".

El programa Catalyze pretende acelerar el acceso a las energías renovables en toda la cadena de valor mundial de los semiconductores y el panorama de suministro de IT. El primer programa de este tipo se puso en marcha en julio de 2023 con el objetivo de:

Combinar el poder de la compra de energía en toda la cadena de valor de los semiconductores para acelerar la implementación de proyectos de energías renovables.

Ofrecer a los proveedores, que pueden no disponer de la capacidad necesaria por sí mismos, la oportunidad de participar en el mercado de los acuerdos de compra de energía a escala (PPA).

Permitir que cualquier empresa que suministre a un patrocinador de Catalyze participe en el programa.

Aumentar la sensibilización sobre la disponibilidad de energías renovables en determinadas regiones del mundo en las que opera la cadena de valor de los semiconductores.

Aprovechar los compromisos de las plataformas educativas y de tecnología digital para impulsar acciones cuantificables en la descarbonización de la cadena de suministro. Más información sobre el programa Catalyze en sustainabilityse.com/catalyze

Acerca de Edwards

Edwards es uno de los principales desarrolladores y fabricantes de productos de bombas de vacío avanzados, sistemas de gestión de gases de escape y servicios de valor añadido similares. Estos productos forman parte integral de los procesos de fabricación de semiconductores, pantallas planas, LED y células solares; se utilizan en una gama cada vez más diversa de procesos industriales, como la energía, el vidrio y otras aplicaciones de revestimiento, la siderurgia y otras metalurgias, la industria farmacéutica y química; y para instrumentos científicos y una amplia gama de aplicaciones de I+D.

Edwards cuenta con más de 8.000 empleados en todo el mundo dedicados al diseño, la fabricación y la asistencia de equipos de vacío y gestión de gases de escape de alta tecnología y dispone de instalaciones de fabricación de última generación en Europa, Asia y Norteamérica.

Edwards forma parte del Grupo Atlas Copco. El Grupo Atlas Copco tiene su sede en Estocolmo, Suecia, con clientes en más de 180 países y unos 49 000 empleados.

Más información sobre Edwards en Edwards Vacuum.