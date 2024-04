Más de 1.300 congresistas en el acto de inauguración del congreso OPTOM 2024

El presidente del Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas y presidente del congreso, Juan Carlos Martínez Moral, con la presencia e intervención de Arantxa Priede Leza, directora de Negocio de IFEMA Madrid, han inaugurado el congreso OPTOM 2024 El Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas, presidido por Juan Carlos Martínez Moral celebra, durante este fin de semana en el Palacio Municipal de Congresos del Campo de las Naciones, en IFEMA Madrid, OPTOM 2024,el 28 Congreso de Optometría, Contactología y Óptica Oftálmica. Este evento, que reúne a cerca de 1.300 participantes, en su mayoría ópticos-optometristas, es uno de los más importantes encuentros científico-profesionales a escala internacional.

Según el programa del congreso, durante el evento se impartirán más de 125 comunicaciones orales, 260 comunicaciones en formato póster, 14 cursos monográficos, tres sesiones plenarias —una en cada jornada—dos conferencias magistrales y la participación de 307 autores, que conforman una de las ediciones de OPTOM de mayor audiencia y nivel científico.

El acto inaugural de OPTOM 2024 ha tenido lugar esta mañana con la presencia e intervención deArantxa Priede Leza, directora de Negocio de IFEMA Madrid y Juan Carlos Martínez Moral, presidente del Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas y presidente de OPTOM 2024, que han dado la bienvenida a los asistentes.

En su intervención, Arantxa Priede de IFEMA Madrid, ha ensalzado el "elevado valor del Congreso OPTOM 2024, no solo por su contenido científico, sino también por el beneficio que supone para la sociedad el hecho de contar con profesionales sanitarios formados como son los ópticos-optometristas". La directora de Negocio de IFEMA Madrid también ha querido destacar el éxito de convocatoria de la presente edición de ExpoÓptica, la feria del sector óptico que se celebra también en IFEMA Madrid en paralelo al congreso OPTOM 2024.

Seguidamente, el presidente del Consejo General y de OPTOM 2024, tuvo unas palabras de agradecimiento y reconocimiento a Jesús García Poyatos, óptico-optometrista y coordinador del congreso OPTOM y OPTOM Meeting durante muchos años, así como el agradecimiento por su labor a los comités científico y organizador, a los ponentes, decanos, presidentes y colaboradores, sin olvidar a los patrocinadores y colaboradores del evento, sin los cuales no se podrían haber celebrado los congresos, "y también a todos los congresistas por vuestro esfuerzo en formación continuada para ser los mejores en este ámbito profesional, porque la Administración y la sociedad necesita ópticos-optometrista para solucionar la atención primaria en salud visual", subrayó.

El presidente del Consejo General tuvo también unas palabras de recuerdo a dos grandes amigos y profesionales de la optometría que ya no están, como fueron Fernando Álvarez Balbuena, un óptico-optometrista líder, presidente por muchos años de la Sociedad Española de Optometría, y Giulio Velatti, presidente del Albo degli Optometristi de Italia y un gran amigo de los optometristas españoles.

Finalizado el acto inaugural, se impartió la conferencia inaugural del congreso a cargo del profesor de la Universidad Complutense de Madrid y director del Instituto de Investigaciones Oftalmológicas Ramón Castroviejo, Juan José Salazar Corral, quien disertó sobre "El origen del ojo: cómo la biología evolutiva desafía al diseño inteligente".