Schneider Electric lanza el programa Materialize para la descarbonización de Alcance 3 de los recursos naturales

Materialize une a las principales empresas de recursos críticos y materiales para reducir las emisiones de la cadena de suministro, orientando a los proveedores para que entiendan y apliquen estrategias de descarbonización. Aprovechando la experiencia de los asesores de Schneider Electric en materia de sostenibilidad, el programa ayudará a los proveedores a participar en acuerdos de compra de energía renovable (PPAs) a escala Descarbonizar los materiales ofrecerá la oportunidad de reducir emisiones en toda la cadena de valor y facilitará la transición a una economía con bajas emisiones de carbono.

Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha lanzado Materialize, un programa para la descarbonización de la cadena de suministro, diseñado para apoyar a las empresas del sector de metales y minerales a reducir las emisiones de carbono de toda su red de proveedores.

La demanda de minerales y metales crecerá exponencialmente a medida que el mundo pase a tener emisiones net-zero y aumente el uso de tecnologías de energía sostenible. Para satisfacer esta demanda sin aumentar las emisiones de carbono, es fundamental que las empresas colaboren para descarbonizar el suministro de energía, mitigar el impacto ambiental de los procesos de alto consumo energético relacionados con estos recursos críticos y reducir las emisiones de Alcance 3 del sector.

Materialize es la continuación del conjunto de programas de descarbonización de la cadena de suministro de Schneider Electric de su división de consultoría Sustainability Business, que aprovecha el poder de la colaboración en la cadena de suministro para la adquisición de energía renovable a escala. El programa Materialize animará a toda la cadena de valor a realizar la transición a fuentes de energía renovables acelerando la implementación de proyectos y software de descarbonización, mejorando el acceso de los proveedores a soluciones de energía renovable a escala, como los acuerdos de compra de energía (PPA).

"Estamos encantados de lanzar Materialize como nuestro último programa de colaboración para reducir las emisiones de Alcance 3. Tenemos un sólido historial de colaboración con los clientes para alcanzar sus objetivos de sostenibilidad, y este programa acelerará la acción en este sector", declaró Barbara Frei, Executive Vice President, Industrial Automation de Schneider Electric. "Educar a los proveedores dentro de la cadena de valor más amplia del sector sobre la importancia de sus modelos operativos para cerrar las brechas en el objetivo net-zero es vital si queremos descarbonizar el sector. Materialize impulsará los próximos pasos definitivos para que la industria lidere el camino".

Reducir las emisiones es una tarea difícil por la complejidad de la cadena de valor, la disponibilidad y fiabilidad de los datos y las dificultades para definir la amplitud de las emisiones de Alcance 3 del sector. Los proveedores carecen de experiencia en descarbonización y se enfrentan a algunas barreras para avanzar, como los costes y la disponibilidad de soluciones. A través de Materialize, los expertos del Sustainability Busines de Schneider Electric involucrarán simultáneamente a cientos de proveedores del sector a través de plataformas tecnológicas digitales y les guiarán para eliminar dichas barreras.

Heather Ednie, CEO de Global Mining Guidelines Group (GMG) y colaboradora del sector, ha declarado lo siguiente: "a través de la colaboración y la innovación, la asociación entre GMG y Schneider Electric pretende revolucionar la cadena de suministro de la minería, haciéndola avanzar aún más hacia la sostenibilidad. A medida que los miembros del GMG amplíen los límites de lo posible, Materialize desempeñará un papel decisivo en la difusión de conocimientos a la industria en general y en el establecimiento de vías claras para que esta sea más sostenible".

Materialize también puede ofrecer a otras industrias una forma de descarbonizar sus ecosistemas de cadena de suministro más amplios, mediante la contratación de proveedores de materiales que den prioridad a métodos de producción sostenibles y con bajas emisiones de carbono.

"Cuantificar las emisiones de Alcance 3 centra la atención en las cadenas de suministro y refuerza la importancia de la circularidad. Materialize contribuirá a fomentar la circularidad en el sector y mucho más, lo cual es algo que apoyamos", afirmó Kunal Sinha, Global Head of Recycling en Glencore.

Otros programas de Schneider Electric son Energize, un proyecto de colaboración en la industria farmacéutica en el que ya participan más de 500 empresas proveedoras, y Catalyze para empresas de semiconductores. Ambos fueron creados para involucrar a miles de proveedores simultáneamente con el fin de impulsar acciones rápidas y cuantificables para reducir las emisiones de Alcance 3 de los patrocinadores del programa. Este portfolio se basa en la iniciativa fundacional de Schneider Electric, The Zero Carbon Project, que proporciona recursos y orientación a los participantes del programa, fomentando objetivos ambiciosos de descarbonización con un plan de acción para lograrlo.

Para más información sobre el programa Materialize, se puede visitar Materialize "Descarbonización de la cadena de suministro de metales y minería (sustainabilityse.com).