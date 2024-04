Lanzamiento de la unión de Dr. Tufet Madrid y Laboratorios Renophase® en España

Alianza e innovación en medicina estética de la mano de Dr. Tufet Madrid y Laboratorios Renophase® Paris

En una colaboración sin precedentes, el Dr. Jaume Tufet, fundador de la Clínica Tufet, y la Dra. Michèle Eymard, fundadora y CEO de Laboratorios Renophase®, dos referentes de la salud y la medicina estética en Europa, han integrado la última tecnología en dermatología estética y los más recientes avances científicos redefiniendo la forma de abordar el rejuvenecimiento y el cuidado cutáneo en España. Esta alianza lidera una nueva visión de la medicina estética tradicional al introducir un enfoque de medicina regenerativa centrada en la precisión de la longevidad celular.

Integrative Renophase® y sus tratamientos dermatología Una nueva tendencia que viene para quedarse en medicina estética son los tratamientos de longevidad celular, dirigidos a tratar el origen del disfuncionamiento de las células cutáneas. Solo recuperando la salud de las células de la piel conseguirán mejorar su funcionamiento, homeostasis, reducir aquellos signos propios del crono o fotoenvejecimiento (arrugas prematuras e hiperpigmentaciones, la pérdida de firmeza, la deshidratación y la hipersensibilidad cutánea) y optimizar su autodefensa.

Otro aspecto importante en esta modalidad de tratamientos es que son integrativos, es decir, utilizan diferentes innovadoras tecnologías médicas no invasivas que en la misma sesión permiten amplificar sinergias.

En la práctica clínica, la sesión se compone de un tratamiento de Dermatología Integrativa Renophase®: Moléculas que restablecen la exfoliación normal de la piel, precursores biológicos, moléculas biomiméticas pre-programadas, antioxidantes y Detox y foto-Regeneración (LED).

Los resultados son visibles desde la primera sesión, acumulables y de larga duración. Se recomiendan 4 sesiones, una cada 15 días, con base en los casos clínicos internacionales.

La colaboración entre el Dr. Tufet Madrid y Laboratorios Renophase® no solo se centra en resaltar los cánones de belleza, sino también en promover la salud y abordar desafíos dermatológicos como la rosácea o el melasma. Al adoptar un enfoque revolucionario, estos pioneros han dado vida a tratamientos estéticos basados en la salutogénesis, uno de los principales ejes de la investigación de Laboratorios Renophase®. Esta disciplina está dedicada a fomentar los factores que promueven la salud en contraposición a los factores internos que desarrollan las enfermedades.

A diario, las células producen toxinas en abundancia y son las responsables de reciclarlas y transformarlas. No obstante, con el paso del tiempo, la eficacia de esta función disminuye, y las células pierden su capacidad de regeneración. Renophase® y Dr. Tufet proponen tratamientos de longevidad celular que introducen precursores biológicos destinados a estimular la eliminación de toxinas por parte de las células de la piel, liberando así su excepcional capacidad natural de autorregeneración.

