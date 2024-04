La academia Sprint to Growth, fundada por SoniaBoost, es avalada por la Universidad de California

Sprint to Growth, la academia online centrada en la inteligencia artificial para negocios y en marketing digital, destaca en el mercado de habla hispana, alcanzando países como España, Argentina, Chile, Perú y Colombia. Esta academia ha sido avalada por la Universidad de California (Northern International University), un hito que refuerza su posición como líder en la educación digital y el emprendimiento en el ámbito hispanohablante. Este aval certifica la calidad y el impacto transformador de Sprint to Growth en el mundo de la educación digital.

Bajo la guía de SoniaBoost, su CEO fundadora y especialista en la materia, Sprint to Growth sobresale por su enfoque avanzado en áreas cruciales como la inteligencia artificial y el marketing digital, así como por fomentar una comunidad dinámica de emprendedores. La academia está atrayendo a estudiantes internacionales, deseosos de sumarse a un movimiento que redefine los estándares del emprendimiento y la educación empresarial.

El modelo educativo de Sprint to Growth se caracteriza por combinar cursos online de vanguardia con eventos presenciales y virtuales en varias ciudades hispanohablantes, respondiendo a las necesidades actuales de los emprendedores globales.

Este reconocimiento por parte de la Universidad de California subraya el compromiso de Sprint to Growth con la excelencia educativa y su rol en preparar a futuros líderes empresariales. Además de SoniaBoost, la academia cuenta con el apoyo de destacados tutores como Mikel Roa, abogado y emprendedor pionero en el uso de la IA, y Ester Benites, experta en estrategias de innovación y crecimiento. Su experiencia enriquece significativamente el currículum, ofreciendo a los estudiantes una educación que equilibra teoría avanzada con práctica real y aplicable.

La academia ha ampliado su influencia con la creación de un canal de radio online, permitiendo la difusión de casos de éxito, estrategias y tendencias actuales en tecnología y negocios, fortaleciendo su posición como una institución educativa sin límites geográficos.

Además, todos los estudiantes de Sprint to Growth se beneficiarán de una doble titulación: una otorgada por la Universidad de California y otra por la propia academia, mejorando así sus perspectivas profesionales a nivel mundial.

En 2024, Sprint to Growth, en colaboración con la Universidad de California, organizará un evento destacado para emprendedores, contando con la presencia de personalidades como Brian Tracy. Este encuentro promete ser un punto de referencia para el ecosistema emprendedor, brindando una plataforma excepcional para el intercambio de ideas y estrategias de éxito.

Con el respaldo de la Universidad de California, Sprint to Growth afirma su liderazgo en la educación online, especializada en inteligencia artificial y marketing digital para el mercado de habla hispana. Este logro no solo realza el perfil de la academia, sino que también refuerza su visión de ser el centro de referencia global en la aplicación de tecnología avanzada en cualquier sector. Con este soporte, Sprint to Growth y su equipo de expertos, incluyendo a SoniaBoost, Mikel Roa y Ester Benites, están idealmente posicionados para seguir liderando la innovación y la transformación en la educación de negocios y el entrenamiento de emprendedores para enfrentar los desafíos futuros.