Virtual Cable reúne a los líderes del digital workplace en su Partner Day

El fabricante de UDS Enterprise destaca la gran oportunidad de crecimiento para partners y mayoristas debido a la cambiante situación del mercado Virtual Cable, empresa desarrolladora de UDS Enterprise, la reconocida solución en el mercado de la virtualización del puesto de trabajo, ha reunido a los principales actores del canal enfocados en el negocio del digital workplace en su Partner Day. Este encuentro se ha posicionado como un foro estratégico para explorar las oportunidades emergentes en el mercado, así como para compartir la visión de Virtual Cable y sus últimas innovaciones en el área del VDI.

Este exclusivo evento, reservado para Partners Platinum, Partners Gold y mayoristas de Virtual Cable, ha contado con la presencia de directivos de los distribuidores de soluciones de digital workplace más relevantes del país. Entre los asistentes, han destacado compañías como Claranet, Einzelnet, Fujitsu, Lanmedia, New Media Professional Services, Omega Peripherals, Ozona y UCS, así como los mayoristas Ingram Micro y V-Valley (Grupo Esprinet).

Durante el Partner Day, Virtual Cable ha compartido su estrategia en el área del digital workplace, la importancia de adaptarse y aprovechar las cambiantes necesidades del mercado. La compañía ha dado a conocer su enfoque para ofrecer nuevas oportunidades de crecimiento a sus partners y mayoristas. En este sentido, ha anunciado una promoción especial para que el canal pueda ofrecer una propuesta rentable, eficiente y segura para ayudar a los clientes a transferir sus servicios de escritorio remoto de Citrix Virtual Apps & Desktops / Citrix DaaS o VMware Horizon a UDS Enterprise.

Además, Virtual Cable ha subrayado su implicación en la expansión y desarrollo de negocio de su canal, tanto a nivel nacional como internacional, lo que proporciona nuevas herramientas y recursos que les permiten destacarse en un mercado en plena expansión. La compañía ha reafirmado su apuesta por la cercanía, confianza y apoyo constante para impulsar el éxito de sus socios de negocio y ha puesto en valor la importancia de establecer una relación sólida y colaborativa.

Félix Casado, CEO de Virtual Cable, ha expresado su satisfacción por la acogida del evento y el evidente compromiso del canal con Virtual Cable. "El éxito y la calidad de nuestros proyectos no serían posibles sin el apoyo de nuestros partners. Su ayuda es vital para seguir posicionando nuestra solución UDS Enterprise en organizaciones de todos los sectores y tamaños, y así cumplir nuestra misión de democratizar la adopción de la tecnología VDI".

Premios a los mejores partners y proyectos VDI de 2023

Uno de los momentos destacados del evento ha sido la entrega de premios a los partners de Virtual Cable que sobresalieron durante el año 2023. Los galardonados incluyeron a Claranet como Partner del Año 2023, Velorcios Group como Mejor Partner UDS DaaS, Fujitsu por Airbus como Mejor Proyecto del Sector Privado, New Media Professional Services por el Ayuntamiento de Valencia en la categoría de Mejor Proyecto de Administración Pública, Lanmedia por la Universidad de Navarra como Mejor Proyecto de Educación, y Fortics Ingeniería Informática por EVITA (Escritorio Virtual Integrador con Tecnologías Aplicadas) de la Universidad de Murcia en la categoría de Mejor Proyecto en Sostenibilidad, Integración y Diversidad.

El último premio fue apadrinado y entregado por el Pacto Mundial de la ONU y Cruz Roja, organizaciones con las que Virtual Cable tiene una extensa relación centrada en el compromiso continuo con causas que promueven la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y la acción humanitaria.

Virtual Cable Partner Day ha contado con el patrocinio de Huawei Cloud, Nutanix, Veeam, LG e innovaphone. Todas ellas forman parte de la red de alianzas tecnológicas del fabricante, con las que colaboran activamente para desarrollar soluciones conjuntas que proporcionan un importante valor añadido a sus clientes.