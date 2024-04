Entrevista exclusiva con el DJ Mario Castillo. Vuelve la bestia

Buenas noticias para la música electrónica en España

Desde los años 90 hasta principios de los 2000, Mario Castillo DJ fue una referencia indiscutible en la escena de la música electrónica en España. Con base en Madrid, su influencia se extendió por toda la península, desde la bulliciosa capital hasta provincias como Toledo, Alicante y Burgos.

Con su estilo único y su pasión por la música, capturó la atención de aficionados y críticos por igual, estableciéndose como uno de los DJs más destacados de su generación.

Después de un período de retiro musical, Mario Castillo regresa con fuerza al panorama electrónico en 2024, dispuesto a retomar su lugar en la vanguardia de la escena electrónica. Con un nuevo sencillo recién estrenado y una gira de presentación en marcha, Mario promete una experiencia musical inolvidable para sus seguidores.

¡Ahora, la entrevista!

Mario, es un placer tenerte con nosotros. Cuéntanos, ¿cómo te sientes al regresar a la escena musical después de tu retiro?

Gracias a vosotros por tenerme aquí. La verdad es que me siento emocionado y revitalizado. Estos años de descanso musical me han permitido reflexionar y recargar energías, y estoy listo para volver con más fuerza que nunca.

Háblanos de tu música, nos gustaría saber más sobre tus nuevos proyectos. ¿Qué nos puedes contar sobre tu nuevo sencillo y tu gira de presentación?

Por supuesto. Mi nuevo sencillo se llama "Narcotic" y es el resultado de meses de trabajo en el estudio con mi productor, Ricardo Ricks. Estoy muy orgulloso del resultado. Es una combinación de sonidos clásicos con la energía vibrante del Techno y Trance actuales, hasta ahí puedo leer… (nos dice sonriendo). En cuanto a la gira, estoy emocionado de llevar mi música a diferentes lugares y compartir esta experiencia única en directo.

Has mencionado que tienes tres formatos de directo para esta gira, uno Remember, otro Tech house y como no… formato Techno. ¿Qué podemos esperar de cada uno de ellos?

Exactamente. Quiero ofrecer a mi público una experiencia variada y emocionante. El formato Remember está lleno de nostalgia y emoción, con clásicos de los años 90 y 2000 que todos conocen y aman. Mientras que el formato Tech/house y Techno son más vanguardistas y peculiares, con sonidos actuales que te hacen vibrar de verdad en la pista de baile.

También nos gustaría conocer más sobre tu equipo y colaboradores. ¿Quiénes son las personas que te acompañan en este viaje musical?

Por supuesto, tengo la suerte de contar con un equipo excepcional. Primero, mi amigo/socio y productor de confianza, Ricardo Ricks, cuyo talento y apoyo han sido invaluables en este proceso de regreso y al cual admiro muchísimo. Como no a mi lado está Nikko Yuste, quien ha sido mi compañero de batallas desde el principio de mis tiempos musicales, un verdadero maestro de los audiovisuales. Su experiencia y dedicación hacia mí han sido fundamentales para mi carrera.

¿Qué planes tienes para el futuro? ¿Puedes adelantarnos algo sobre tus próximos proyectos?

Por supuesto, tenemos grandes planes para el futuro. Realmente reaparecí por primera vez después de tantos años en septiembre de 2023 para 8.500 personas en Aranjuez, con un cartel de lujo Abel Ramos y DJ Napo, para este 2.024, estamos explorando y valorando varias ofertas, por supuesto en España, Latinoamérica y otros lugares, con la intención de llevar mi música a nuevos públicos y escenarios. También estamos trabajando en proyectos de producción musical y eventos, aprovechando la apertura de nuestra nueva productora y estudios en Aranjuez, RKM STUDIO.

Por último, Mario me gustaría preguntarte algo y necesito que te mojes… En todos estos años has visto cómo el mundo de la música electrónica, al igual que la vida en general, han atravesado durísimos cambios, unos han mejorado y otros empeorado… ¿En estos momentos hay muchísimos DJs nuevos, mucha competencia y gente que viene muy fuerte…? ¿Vuelves de la mano de alguna agencia o tu contratación solo es directa?

Buena pregunta… La verdad vuelvo con mi equipo y la contratación, de momento es a través directamente de mi equipo de producción y Management y a través de Intermanager Agency. No descarto la colaboración con alguna agencia importante próximamente…

¿Tienes alguna agencia de DJs en mente que, para ti, haya destacado o llamado la atención por algo?

Pues la verdad que hay una agencia capitaneada por mi amigo Edu López llamada Twenty Six Agency, aunque es otro estilo, no para de crecer. Su Booking se basa en artistas de House, Tech House o Afro House. La verdad que hacen una labor fantástica y desde aquí les doy la enhorabuena y mi apoyo para que sigan creciendo en la dirección correcta.

Gracias, Mario, de verdad por tu tiempo y tus palabras.

A vosotros, gracias por invitarme a esta entrevista.

Con su regreso seguro triunfal y su enfoque renovado, Mario Castillo demuestra que sigue siendo una fuerza imparable en el mundo de la música electrónica ahora también en redes sociales donde consta que solo en TikTok ya tiene más de 150.000 personas que le siguen y casi 65.000 en Instagram.

Con su pasión, talento y compromiso con la innovación, continúa deleitando a sus miles de seguidores y cautivando a nuevos oyentes en todo el mundo.

Los lectores están expectantes de ver qué le depara el futuro para este icónico DJ español. Mario Castillo DJ desde siempre ofrece una experiencia musical inolvidable en sus eventos donde es contratado, una sesión llena de emociones que te transportan a través del tiempo con los clásicos del Remember o con la vibrante energía del Techno/Trance actual. Un acierto seguro en cualquiera de los formatos, una tranquilidad y seguridad para las promotoras y organizadores de eventos.