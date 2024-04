La segmentación es la clave para fidelizar clientes y aumentar ventas con email marketing

En el mundo del comercio online, el email marketing es una de las herramientas más relevantes para fidelizar clientes y aumentar las ventas. No obstante, la efectividad de esta técnica depende de una ejecución estratégica fundamentalmente sustentada en la segmentación.

Sobre este tema, el especialista en marketing automatizado Israel Huerta, fundador de la empresa Funneltropía, señala que segmentar es mucho más que una expresión de moda, ya que se trata de una técnica de comprobada efectividad para enviar correos electrónicos con un blanco preciso, lo que ayuda a conectar con los clientes y lograr conversiones.

¿Por qué es tan importante la personalización? De acuerdo a la experiencia de Israel Huerta, en el mundo de los negocios se da frecuentemente la situación en la que la empresa se desgasta en el envío masivo de correos electrónicos que no generan los resultados esperados. Al respecto, el experto señala que esto ocurre cuando no se segmenta la lista de email marketing de la manera apropiada.

En consecuencia, el especialista destaca la importancia de la personalización, puesto que los mensajes que se ajustan a los intereses, necesidades y gustos de los potenciales clientes tienen un efecto directo en los números de conversiones.

Por todo ello, Israel Huerta recomienda que al crear campañas de email marketing se eviten a toda costa los mensajes genéricos. Estos son los principales causantes de muchas bajas y marcas de spam. Además, los correos que carecen de toque personal representan una pérdida sustancial de ventas y un desperdicio de recursos.

La segmentación es la clave Por otra parte, en lo que se refiere a las bases para segmentar la lista de email marketing, Israel Huerta explica que es importante pensar de forma estratégica y considerar los distintos tipos de clasificación que existen y elegir la opción más adecuada según los objetivos de la empresa.

Una de las alternativas más comunes es la segmentación demográfica, que se centra en atributos como la edad, el género, la educación y el estado civil. Otra posibilidad es la segmentación geográfica, que se realiza en función de la ubicación de los potenciales clientes.

De igual modo, un tipo de segmentación muy efectiva es la que se basa en datos psicográficos, aunque esta forma también es más compleja. Sobre esta clasificación, Israel Huerta precisa que se evalúan características más profundas como los valores, las actitudes y los intereses.

Una cuarta opción es la segmentación por comportamiento, que se basa en cómo interactúan los suscriptores con los correos que reciben de la organización, es decir, si los abren, si compran después de recibir un mensaje, si no los leen, etc.

Por último, el experto en marketing añade que existen herramientas novedosas y eficaces para mejorar la segmentación y desarrollar campañas de email marketing exitosas. Algunos de estos instrumentos son el análisis de recencia, frecuencia y money (RFM) y el lead scoring, de los cuales ofrece información detallada y consejos en su blog.