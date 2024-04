Los 5 hábitos obligatorios para los teletrabajadores españoles en 2024, según ADT

Existen riesgos que aumentan al trabajar desde el domicilio que deben atenderse para evitar sustos innecesarios. Ya son más de 3 millones los españoles que teletrabajan en España. Los sistemas de seguridad actuales ayudan a la mejora de la calidad de vida en el hogar La pandemia y la tecnología impulsaron la cultura del teletrabajo en España, haciendo que hoy en día resulte algo habitual para todas aquellas personas que por su profesión y flexibilidad empresarial pueden permitírselo. Y es que actualmente, más de 3 millones de españoles trabajan desde su hogar, un 364% más que antes de 2020. Y es que, con el hogar digital, el teletrabajo se vuelve mucho más sencillo. Pero también ha traído consigo, nuevos retos en términos de seguridad.

ADT, empresa líder en alarmas y seguridad electrónica, propone 5 medidas proactivas para proteger los hogares mientras se teletrabaja:

Contar con un sistema de seguridad que incluya ciberprotección para el hogar. Al conectar los dispositivos y elementos de trabajo (como ordenadores o teléfonos móviles, entre otros) a la red de casa, el hogar puede quedar expuesto a que cierta información pueda filtrarse. Muchas empresas ya instalan protección antivirus en los dispositivos de sus trabajadores para asegurarse de que esto no suceda, pero es importante que también estén protegidos los dispositivos inteligentes de los hogares tales como Alexa o Google, por ejemplo. ADT Smart Security cuenta también con seguridad digital y un antivirus integrado que protege a los dispositivos inteligentes del hogar digital. Instalaciones preventivas para evitar incendios, como detectores de humo o de monóxido. Con el teletrabajo, aumenta la cantidad de veces que se utiliza la cocina, especialmente al mediodía. Los detectores de humo y monóxido detectan los primeros signos de incendio, evitando tragedias. Además, contar con ADT Help permitirá pulsando el botón de alarma, tener la asistencia inmediata de los operadores de la Central Receptora de Alarmas (CRA), quienes evaluarán la alerta recibida y darán aviso a policía o a los servicios de emergencia necesarios. Aprovechar la visualización de las cámaras en tiempo real para asegurar a la familia. A través de la app ADT Smart Security, los propietarios pueden visualizar el estado del hogar, de las habitaciones y del exterior de la residencia en tiempo real. Así, se podrá comprobar qué hacen los más pequeños en el cuarto contiguo sin tener que dejar de trabajar, o visualizar a las mascotas, por ejemplo. Activar notificaciones en tiempo real que permitan al usuario saber si se ha abierto la puerta principal o si ocurre alguna actividad extraña en el jardín, por ejemplo. Esto dará tranquilidad a los propietarios y les permitirá trabajar en casa, sabiendo quién entra y sale en todo momento sin moverse o estar atento a si los niños abren las puertas sin permiso para salir a jugar fuera. Armado y desarmado automático de las alarmas. Con soluciones como Smart Arming de ADT, las alarmas se armarán y desarmarán automáticamente según la configuración del usuario, sin necesidad de estar pendientes. Así, la alarma se adapta al estilo de vida de cada familia gracias a que permite que la alarma se conecte automáticamente cuando los ocupantes se van a dormir y se desconecte al despertar. El sistema se adapta a las rutinas y el horario definido por el usuario, el cual se conectará en parcial protegiendo el perímetro y los accesos cuando no se detecte actividad en el interior y se desconectará automáticamente al momento en el que detecte actividad matutina dentro de la casa. "Con la posibilidad del teletrabajo que hoy ofrecen muchas empresas, los españoles pasamos más tiempo en casa. Y eso se traduce, también, en estar más tiempo con la familia. Imaginemos poder saber qué están haciendo los niños en el cuarto contiguo mientras atendemos una llamada de trabajo, quién entra o sale de casa sin moverte o poder integrar nuestra alarma para que nos proteja de forma autónoma adaptándose a nuestra rutina diaria. El hogar digital es hoy nuestro gran aliado y tomar medidas proactivas de seguridad, nos permitirá estar más tranquilo, las 24 hs del día", comentó José González Osma, director general de ADT.