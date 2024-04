Microsyscom lleva 19 años ofreciendo el mejor mantenimiento informático para empresas en Madrid

El correcto funcionamiento y la seguridad de los sistemas informáticos es crucial para el éxito de cualquier empresa en un mundo cada vez más digitalizado.

Sin embargo, la gestión y el mantenimiento de la infraestructura IT y la ciberseguridad es un reto constante.

Desde su fundación, Microsyscom ha destacado por su compromiso con la excelencia y la innovación, avalado por las certificaciones ISO 9001, ISO 20000, ISO 22301, ISO 27001, que lo posicionan como referente en el sector. La empresa ofrece una amplia gama de servicios basados en el concepto “One Provider| Solutions IT” que engloba soluciones integrales 360º en un único proveedor, Microsyscom ofrece a sus clientes un único punto de contacto “SPOC” (Single Point Of Contact) aglutinando en un mismo proveedor la responsabilidad de su informática, ciberseguridad y telecomunicaciones interactuando con el resto de proveedores que puedan afectar a su negocio, esta solución le aporta la tranquilidad y la seguridad necesarias en el entorno digital presente y futuro.

¿Qué características incluye el soporte técnico para empresas? Los servicios de Microsyscom incluyen el mantenimiento preventivo y correctivo, soporte técnico 24/7, actualizaciones de software y hardware, y soluciones personalizadas que se ajustan a las necesidades específicas de cada empresa. Esto permite a los clientes disfrutar de una mayor productividad, reducir costes operativos, y ganar tranquilidad al delegar la gestión de su infraestructura IT en un equipo especializado y comprometido con el éxito de sus clientes.

En resumen, Microsyscom ofrece un servicio de calidad, personalizado, ágil y cercano,

Para que las empresas puedan concentrarse en su crecimiento y éxito del digitalizado mundo de hoy.