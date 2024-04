Marketing basado en la inteligencia de datos, con Convertiam

Las herramientas con las cuales las organizaciones y agencias de marketing recopilan, almacenan y utilizan información crucial se conoce como inteligencia de datos.

El objetivo es optimizar las estrategias para que sus campañas sean más efectivas a la hora de alcanzar al público meta con el mensaje adecuado. Debido a la relevancia que han adquirido estas prácticas es que han surgido empresas especializadas cuyo servicio se enfoca precisamente en este aspecto. Ese es el caso de Convertiam, firma que tiene más de una década basando el diseño de campañas en la información que aportan los datos.

Un marketing fundamentado en la ciencia de los datos El CEO de Convertiam, Juan Carlos Díaz sostiene que el lema que esgrime este equipo profesional es “acciones basadas en datos y no en intuiciones”. Sus campañas se fundamentan en estrategia, medición, implementación y visualización. Se trata de un enfoque data-driven que está diseñado para descubrir oportunidades ocultas con las que impulsan a los negocios “con precisión milimétrica”.

Con la estrategia, el personal de Convertiam define acciones globales y transversales para aumentar ventas y captar más clientes. Las acciones se organizan en tácticas con las que dibujan una hoja de ruta para alcanzar los objetivos de la compañía cliente. En el desarrollo de cada campaña realizan testeos y hacen seguimiento continuo para determinar qué es lo que funciona mejor. Esa monitorización hace posible la optimización de las campañas con una distribución más eficiente del presupuesto, lo que se traduce en una mayor rentabilidad. Todas las decisiones se asumen basadas en la inteligencia de datos, por esa razón son acciones objetivas donde el criterio que impera es el rendimiento. Este modelo lo aplican en cada uno de sus servicios.

Beneficios para las estrategias de marketing El data-driven de Convertiam provee una serie de ventajas que incrementan el éxito de las campañas de marketing. Gracias a la inteligencia de datos es posible conocer las preferencias de los clientes analizando sus interacciones y comportamientos de compra. Con esta información también se pueden optimizar las campañas creando piezas y mensajes más personalizados dirigidos a perfiles específicos.

Inclusive con la inteligencia de datos es posible llevar a cabo análisis predictivos para prever el comportamiento futuro del mercado. Convertiam los usa para desarrollar estrategias con las cuales aprovechar las oportunidades que se puedan presentar. La definición de los escenarios futuros no se hace con apreciaciones subjetivas, sino con elementos tangibles. Un aspecto muy importante del equipo de esta firma es que no solo conoce las herramientas con las cuales recolectar y analizar los datos. El personal también está capacitado para su modelado y visualización, que son factores indispensables para la correcta interpretación de la información. Todo ello, aunado con los amplios conocimientos del marketing, es lo que materializa estrategias exitosas.