¿Por qué escoger a Aetrex?, la tienda especializada en calzado mujer ergonómico

Aunque la morfología del pie de cada persona es diferente, el calzado mujer y hombre generalmente no difiere mucho en términos de ergonomía.

La manera en que se camina, corre o descansa responde a un diseño particular del pie, por lo que es necesario que el calzado se adapte a sus condiciones para que las extremidades puedan cumplir su función de mantener el equilibrio y gestionar el peso del cuerpo.

Es por esto que Aetrex ha desarrollado diferentes modelos de calzado y plantillas con los que espera que sus clientes alcancen el confort necesario para mantener la buena salud anatómica de sus pies, sin restar importancia a la estética y elegancia de sus zapatos.

Aetrex: ergonomía y tecnología Aetrex es una empresa que se encarga de diseñar soluciones de calzado capaces de compensar la presión y alinear de manera correcta el cuerpo. Todo esto para evitar el cansancio muscular y óseo al que se someten las extremidades inferiores cuando no gozan de un soporte que les garantice comodidad, en especial, al someterse a caminatas o largos periodos de tiempo sin descanso.

A diferencia de otras empresas de diseño y fabricación de calzado, Aetrex cuenta con un equipo de escaneo del pie que utiliza placas de presión iStep para analizar datos de presión en los pies de los individuos. Esto permite entender la morfología y estructura de cada persona, de tal manera que sea mucho más sencillo encontrar el tipo de zapato adecuado.

En el caso del calzado mujer, esta herramienta es útil teniendo en cuenta que muchas de las referencias de zapatos diseñadas para ellas suelen presentar problemas de ergonomía que aumentan el riesgo de sufrir algunas enfermedades.

Esta compañía cuenta con plantillas diseñadas exclusivamente para zapatos de tacón, las cuales buscan corregir algunos de los errores de diseño más frecuentes y minimizar el impacto sobre el pie que tiene este tipo de calzado. Aetrex, además, tiene un variado catálogo de calzado con referencias, entre las que destacan sandalias, alpargatas y algunos diseños de calzado cerrado. Todos sus modelos cuentan con características ergonómicas respaldadas por estudios científicos, lo que garantiza una mayor comodidad, incluso si ya se padece alguna alteración en la estructura anatómica del pie, sea pie plano, fasciitis o dolor constante.

Una empresa con trayectoria Desde 1946, esta empresa se ha dedicado al estudio y desarrollo de soluciones para la salud de los pies, entregando a sus clientes productos que cumplan con todo lo que necesitan para mejorar su equilibrio, postura y movilidad.

En esa medida, ha desarrollado un completo sistema de ayudas tecnológicas con el que ha sido capaz de mejorar sustancialmente sus diseños, acompañando también a otras tiendas y fábricas de zapatos en la elaboración de calzado que cumpla con los estándares de ergonomía actuales.