Expertos en marketing del sector ecuestre, con Chacco Marketing

En los últimos años, el sector ecuestre español ha registrado un notable impulso, el cual se puede apreciar en un aumento significativo del número de caballos de razas puras. Además, un estudio realizado en 2022 por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación reflejó un aumento del 39 % de la relevancia de este sector para la economía.

La misma investigación confirmó otros datos interesantes como que el sector equino representa el 0,59 del PIB de España y contribuye al mantenimiento de más de 149.000 puestos de trabajo.

En este contexto, naturalmente, han surgido diversos negocios involucrados con el mundo ecuestre. Pero, en muchas ocasiones se han topado con dificultades en lo que se refiere a la conceptualización de la marca y la promoción. Por ello, Chacco Marketing ha representado una verdadera revolución, puesto que esta empresa ha incursionado fuertemente en el mercado español ofreciendo una alternativa especializada de marketing hípico.

Marketing especializado en el sector ecuestre Desde su fundación hace cuatro años, Chacco Marketing se ha posicionado como una agencia de referencia dentro del sector ecuestre, gracias a sus opciones de comunicaciones y relaciones públicas enfocadas en impulsar la imagen de jinetes y marcas de primer nivel.

Estos servicios incluyen la creación de páginas web a medida, con opciones de usar uno o varios idiomas, implementar estrategias SEO y SEM y llevar a cabo las operaciones de mantenimiento.

De igual manera, Chacco Marketing está capacitada para hacer dossier de presentación para sponsors, presentaciones de negocio, concursos, etc. Además, se encarga de la creación de logos y de conceptualizar la identidad gráfica de la marca del cliente.

Igualmente, esta agencia de marketing hípico ofrece servicios de gestión de redes sociales para que el cliente pueda ocuparse plenamente de su proyecto, mientras profesionales del mercadeo digital se encargan de potenciar la presencia de la marca en las diferentes plataformas existentes.

Creación de contenidos, con Chacco Marketing Por su parte, Chacco Marketing también genera y gestiona contenido de todo tipo, como notas de prensa, comunicados, promociones de eventos, traducciones, etc. Sobre este punto, la empresa explica que este servicio puede contratarse a largo plazo, para que haya una colaboración habitual, pero también está disponible para clientes que solo necesitan contenidos puntuales.

Del mismo modo, la agencia de marketing hípico lleva a cabo campañas publicitarias, ajustadas a las necesidades y objetivos del cliente.

Esta empresa destaca que su propósito no se reduce a ofrecer servicios básicos y convencionales, sino que, por el contrario, siempre se empeña en desarrollar estrategias efectivas, creativas y acordes a las particularidades del sector ecuestre. Al respecto, la agencia destaca que uno de sus principales pilares es que ha creado un poderoso entramado de relaciones públicas en todo el país, lo que se traduce en un acceso garantizado al público objetivo.