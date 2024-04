Cómo son los nuevos programas de franquicias Best House

El sector inmobiliario es uno de los más rentables para las personas que buscan invertir tiempo y dinero con el objetivo de generar ingresos pasivos considerables. También es real que es un sector bastante cotizado, por lo que los particulares y empresas necesitan operar con expertos en el área para producir resultados sólidos.

A la actualidad, los nuevos programas de franquicias Best House están pensados para reclutar a profesionales interesados en participar en una red especializada en inversión inmobiliaria. Best House es conocida por tener más de 30 años de experiencia en la industria del inmueble y el ámbito financiero nacional e internacional.

Programas de inversión inmobiliaria para franquiciados Best House ha desarrollado una serie de programas profesionales dirigidos a particulares y directores/as de agencia que buscan incorporarse a una red de franquicias inmobiliarias, financieras y de servicios complementarios en España. Estos programas de franquicias Best House hacen foco en la accesibilidad y flexibilidad para los candidatos inversores.

De igual forma, están diseñados para que personas de todos los niveles de estudio y experiencia en inversión puedan participar. En ese sentido, la compañía busca mantener la calidad y productividad que la distingue de su competencia.

El programa franquiciado para iniciantes es uno de los más demandados, ya que da acceso a las prestaciones con altos beneficios de la empresa sin necesidad de realizar una inversión inicial de capital. De esta manera, los empresarios y emprendedores pueden abrir una agencia profesional durante al menos un año completo y, en ese periodo, aprovechar al máximo todas las ventajas de trabajar con una marca especializada en el campo como Best House.

Franquicias Best House para asociados y agentes licenciados En la serie de programas de franquicia de Best House se encuentra un plan para asociados (Franquiciado asociado) a través del cual el franquiciado se convierte en cotitular de los derechos del negocio, junto a la empresa franquiciadora. Este asociado contribuye con el 50% del canon de entrada y luego recibe un 100% de los ingresos generados mediante la proporción de los servicios inmobiliarios, por lo que se erige en director y líder de la explotación de la agencia.

El programa para agentes licenciados está enfocado en candidatos que tienen conocimiento profesional y personal del campo. A diferencia de la propuesta para iniciantes o novatos, este licenciado conoce el área y/o tiene experiencia en inversiones pequeñas, pero cuenta con una capacidad financiera limitada.

Cabe destacar que el equipo de Best House ofrece asesoramiento, acompañamiento y apoyo en todos los programas de franquicia para generar los mejores beneficios para ambos actores. Las franquicias de baja inversión que dispone el Grupo Best están planificadas para producir ingresos altos.

En definitiva, esto resulta posible gracias a la experiencia, reputación, conocimiento amplio, medios colaboradores y recursos exclusivos de la empresa.