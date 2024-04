¿Cuáles son los beneficios de prohibir el móvil en los colegios?, con Goldie Uttamchandani

En los últimos años, ha aparecido una polémica relacionada con el uso del móvil en los colegios por parte de los alumnos.

Esto se debe a que se ha demostrado que esta conducta tiene efectos negativos tanto en el rendimiento académico como en la salud mental de los estudiantes. Por ello, países como el Reino Unido, Francia, Finlandia y Países Bajos ya han prohibido la utilización de estos dispositivos en los centros educativos, en tanto que varias comunidades autónomas han tomado la misma decisión en España. En este marco, la coach profesional Goldie Uttamchandani plantea los aspectos positivos de la prohibición de los móviles en las aulas.

Un complejo desafío para el sector educativo De acuerdo con el último Informe Global de Monitoreo de la Educación (GEM 2023) de la UNESCO, el uso de smartphones interrumpe la actividad de aprendizaje de los niños y adolescentes tanto en las aulas como en los hogares, provocando diversos efectos negativos en su desempeño académico. En este sentido, se ha registrado un marcado declive en el rendimiento y la productividad de los alumnos debido a la distracción generada por este tipo de dispositivos, afectando considerablemente su capacidad de recordar y comprender información.

Sin embargo, estos no son los únicos problemas que presentan los jóvenes en relación con el uso del móvil en los colegios, puesto que también existe un impacto en su bienestar físico y mental, lo que aumenta la susceptibilidad a riesgos y daños en línea. Ante este panorama, algunos países han decidido prohibir la utilización de teléfonos inteligentes en los recintos escolares como una manera de minimizar las consecuencias de la adicción a las pantallas.

La prohibición del móvil en los colegios En la actualidad, el 13 % de los países del mundo cuentan con leyes que prohíben el uso del móvil en los colegios, mientras que el 14% cuenta con políticas que regulan su utilización. Este tipo de medidas pueden contribuir no solo a mejorar el rendimiento de los alumnos, sobre todo de aquellos con bajo desempeño, sino también a la construcción de un entorno más ordenado y a una mejora en la disciplina.

No obstante, para lograr este cometido es fundamental contar con el apoyo de los gobiernos, los padres, los estudiantes y los profesores. Asimismo, es importante considerar que, si bien la prohibición puede resultar legítima, la integración de los smartphones en los procesos de aprendizaje resulta necesaria, siempre y cuando se fomente un uso racional, seguro y responsable de los dispositivos por parte de los jóvenes.

En este aspecto, la coach profesional Goldie Uttamchandani colabora como orientadora motivacional con el departamento de educación de Cataluña, por lo que se encuentra formada y actualizada respecto a las últimas tendencias, novedades y metodologías para abordar los problemas actuales de los adolescentes a través de sesiones de coaching.