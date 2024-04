Alta joyería en Setdart; lujo y trascendencia

Las subastas joyas en el mercado online se han convertido en una opción atractiva para muchas personas, puesto que es posible participar desde cualquier parte del mundo.

Por ello, la plataforma de subastas Setdart combina lo mejor de las subastas tradicionales, con una sólida presencia física desde sus sedes en Barcelona, Madrid y Valencia, con la comodidad de la era digital. Mensualmente celebran una subasta de joyas con una selección exquisita de las mejores firmas de alta joyería y, si se comparte la pasión por las grandes marcas, no hay que dudar en participar donde se tendrá la oportunidad de pujar por joyas de renombre mundial, incluyendo piezas de Cartier, Bvlgari y Tiffany & Co.

Las subastas de joyas en Setdart se adaptan a la demanda de los clientes más exigentes Las firmas de lujo y las casas líderes en el sector están apostando más que nunca por la alta joyería, aprovechando un mercado en constante crecimiento. Al adentrarse en este fascinante universo, es crucial comprender que la creación de una joya es un proceso meticuloso que demanda un nivel excepcional de habilidad y experiencia. Además, el prestigio y la reputación de una firma juegan un papel fundamental en la valoración de sus creaciones. Nombres emblemáticos como Tiffany & Co, Cartier o Van Cleef & Arpels representan la esencia misma de la exclusividad y la excelencia, lo que intensifica el deseo por sus piezas de manera exponencial.

Vendar joyas de la mano de Setdart Setdart es una empresa que nace en 2004 con el objetivo de aportar una visión modernizada a las subastas en España, por lo que el único requisito es disponer de un ordenador o dispositivo móvil con internet. Asimismo, un equipo de expertos está disponible para acompañar al usuario durante todo el proceso, de tal manera que sea posible resolver cualquier duda.

Por otra parte, la compañía especializada en subastas online cuida cada detalle, desde la tasación de las piezas hasta el sistema de pago, además del servicio de transporte, packaging y restauración de objetos. Al contar con un promedio de 35.000 piezas subastadas al año, las oportunidades de que las personas encuentren un artículo de su interés son mayores.

El amplio abanico de piezas subastadas, junto con la seguridad y funcionalidad de su sistema y el compromiso del equipo Setdart ha facilitado el acceso de muchas personas. En caso de requerirlo, los clientes pueden visitar las sedes en Barcelona, Madrid o Valencia para examinar personalmente las piezas y recibir la asesoría de un experto.