Igualada Belchí Abogados lleva a cabo gestiones exitosas en Ley de Segunda Oportunidad en Alicante

Conseguir la exoneración parcial o total de una deuda que parecía impagable se puede si se cuenta con la asesoría de abogados expertos en derecho mercantil y concursal.

Con servicios para Alicante y también para toda España, el despacho Igualada Belchí Abogados se encarga de garantizar el éxito en la gestión de los beneficios de la Ley Segunda Oportunidad. La asesoría de estos juristas especializados está disponible para los residentes en España, particulares y autónomos que aspiran a recomenzar una vida sin deudas por pagar y, por ende, sin preocupaciones ni limitantes para cumplir sus metas económicas.

Adiós a la insolvencia Para aplicar a la Ley de Segunda Oportunidad en Alicante, los solicitantes contarán con el acompañamiento de Igualada Belchí Abogados y su despacho en la zona, que ayudarán a hacer frente a sus deudas y decir adiós a su condición de insolvencia.

Para iniciar el proceso, los especialistas del bufete verificarán que su cliente cumpla con los requisitos que exige la ley, como la declaración de insolvencia de la persona física, con pruebas de que no dispone del patrimonio suficiente para pagar toda la deuda; que la deuda sea inferior a cinco millones de euros; que el solicitante no tenga antecedentes de delitos socioeconómicos patrimoniales en los últimos 10 años, y que no haya solicitado un concurso de acreedores.

La exoneración de deudas, según explica José Miguel Igualada Belchí, uno de los fundadores de despacho, es el objetivo al que se llega a través de un procedimiento que permite a los particulares presentar la solicitud de la misma ante un juez. “En dicho procedimiento, se nombrará a un administrador concursal que elaborará un informe en el que evaluará el origen del endeudamiento del solicitante, su situación financiera y su capacidad real para hacer frente al pago de sus obligaciones”, agrega el abogado.

El reporte será realizado tomando en cuenta los ingresos del deudor, así como los bienes que están a su nombre, con el fin de que sean liquidados o enajenados a cuenta de la deuda.

Un nuevo comienzo Al acceder a la página web de Igualada Belchí Abogados, los usuarios pueden conocer algunos casos de éxito en el trabajo de respaldar casos de Ley de Segunda Oportunidad en Alicante, así como también en Murcia y Almería, o en otras ciudades españolas. Al cumplir los requisitos y presentar un informe preciso y completo, el juez puede conceder la cancelación total o parcial de deudas contraídas, como facturas por pagar, tarjetas de crédito, hipotecas entre otros casos.

La Ley de Segunda Oportunidad es un mecanismo que, en manos de expertos, puede hacer que las personas recuperen su capacidad económica al eliminar sus deudas para siempre. Desde su bufete en Alicante, Igualada Belchí Abogados ofrece este apoyo, con servicios de excelencia para que sus clientes puedan recomenzar su realidad económica.