Elena Marco ayuda a descubrir el fitness ballet

El fitness ballet es una nueva tendencia que está generando pasión. Este método destaca por ser una forma diferente y divertida de hacer actividad física. El mismo es una combinación de posturas tradicionales del ballet y ejercicios del fit.

La disciplina, más allá de ser entretenida y peculiar, ofrece muchos beneficios, ya que trabaja todos los ángulos del cuerpo. Por ello, es ideal para los que quieren una figura esculpida, perder kilos o mejorar su salud física y mental. Los interesados en entrenar bajo esta interesante metodología pueden acudir a lugares especializados como la academia de la profesora Elena Marco, ubicada en la ciudad de Madrid.

El fitness ballet Personas de todas las edades y géneros pueden optar por el fitness ballet. Para entrenar, no se necesita tener habilidades especiales ni mucho menos flexibilidad. Además, con esta disciplina se queman una cantidad considerable de calorías y, con el tiempo, se obtiene fuerza, resistencia y elasticidad.

Más allá de lo mencionado, este tipo de entrenamiento ayuda a tener más equilibrio y a elevar los niveles de concentración. También es un aliado para quienes tienen problemas de postura, ya que les permite fortalecer áreas como los hombros, el pecho y la espalda.

Las clases con Elena Marco tienen una duración de 60 minutos y se llevan a cabo tres veces a la semana. Específicamente los lunes, martes y jueves. Los grupos de entrenamiento están conformados por un máximo de 15 alumnos.

La profesora ofrece paquetes especiales. El pack de cuatro clases al mes tiene un costo de 60 euros, mientras que el de ocho clases tiene un valor de 115 euros. Las clases sueltas o de prueba cuestan 20 euros. También hay combos que combinan entrenamiento de ballet clásico y ballet fit.

Clases presenciales y online Las clases están organizadas en su totalidad por Elena Marco. Ella elabora las coreografías y elige la música para que cada uno de sus alumnos disfrute al tiempo que ejercita el cuerpo. El entrenamiento es 100% real, ya que se utilizan las técnicas profesionales del ballet.

Los que no puedan acudir a la academia, pero tengan el deseo de aprender este novedoso método, lo pueden hacer de forma online desde la comodidad de su hogar. El precio es de 29 euros por una clase al mes.

Por otra parte, los interesados en impartir clases y obtener una licencia para su negocio pueden formarse de la mano de la experta.

En conclusión, el fitness ballet es un entrenamiento con el que se pueden obtener excelentes resultados siempre que se haga con constancia y disciplina. No hay que olvidar que para tener mejores condiciones físicas se debe combinar con una alimentación saludable y balanceada.