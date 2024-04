¿Por qué invertir en Canarias?, con Inmoplanet Canarias

Los inversores que deseen capitalizar en un entorno propicio y en constante crecimiento, en el epicentro comercial de las Islas Canarias encontrarán paraíso de oportunidades.

Canarias, con su clima privilegiado, atractivos naturales y una economía floreciente, se presenta como un destino inigualable para aquellos que buscan diversificar sus inversiones. Inmoplanet Canarias, una empresa de gestión inmobiliaria con más de 20 años de experiencia, emerge como la puerta de entrada a este impresionante mundo de posibilidades.

La posición geográfica entre tres continentes de las Islas Canarias la convierte en una puerta de entrada a la Unión Europea y en un punto estratégico comercial y de negocios para Europa, América y África. Invertir en Canarias no solo ofrece un retorno financiero, sino también acceso privilegiado a diferentes mercados internacionales con infraestructuras de clase mundial y beneficios fiscales.

Sistema impositivo único en la península española: motor de inversiones Uno de los mayores secretos para muchos inversores extranjeros es la existencia de atractivos incentivos fiscales en Canarias. La Zona Especial Canaria (ZEC) ofrece una reducción del 40 % en el impuesto de sociedades y una exención total del Impuesto sobre la Renta de no Residentes para empresas en sectores específicos. Además, la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) permite deducir el 20 % de las inversiones inmobiliarias realizadas en la isla. Estos incentivos, combinados con la Zona Franca de Gran Canaria, ofrecen un entorno fiscal excepcional para el crecimiento empresarial.

Canarias cuenta con el mejor sistema impositivo de Europa para empresas. Con un 4 % fijo en el impuesto sobre sociedades, dividendos exentos de retención fiscal y un régimen fiscal propio que impone un 6,5 % de IGIC en lugar del 21 % aplicado en la España peninsular, las empresas encuentran un entorno favorable para maximizar sus ganancias.

Coyuntura económica positiva, innovación y seguridad jurídica Canarias no solo es un destino turístico, sino también un centro de innovación y desarrollo tecnológico. Con instalaciones científicas de vanguardia en áreas como la biotecnología, la robótica y telemática, y las energías renovables, la isla se posiciona como un lugar ideal para empresas orientadas hacia el futuro. La calidad de vida en Canarias, junto con la seguridad que ofrece, atrae y retiene talento de todo el mundo. La población canaria, con una alta cualificación y costos laborales competitivos, se destaca por su multilingüismo, facilitando la integración de empresas internacionales.

La seguridad jurídica en Canarias, respaldada por su pertenencia a la Unión Europea, garantiza un entorno predecible y estable para las inversiones. La coyuntura económica positiva, impulsada por el turismo y respaldada por sólidas infraestructuras, posiciona a Canarias como un destino atractivo. Invertir en Canarias con Inmoplanet Canarias no solo representa una oportunidad financiera sólida, sino también la posibilidad de ser parte de una comunidad empresarial en constante crecimiento.