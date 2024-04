El Grupo Adecco y su Fundación ayudarán a 12.000 personas desempleadas de toda España a través de "la Ruta del Empleo"

Bajo el claim "¿Buscas trabajo? Te ayudamos", el equipo del Grupo Adecco y su Fundación, a través de un autobús itinerante, orientarán a personas desempleadas, poniendo especial atención en aquellas con mayores dificultades: personas con discapacidad, jóvenes en situación de desempleo, estudiantes de FP y Universidad que buscan su primera oportunidad profesional y parados de larga duración El autobús iniciará su ruta en la Plaza de Cibeles de Madrid el próximo 15 de abril, con la presencia de la Consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Dª Rocío Albert López-Ibor. Desde el 15 hasta el 19 de abril efectuará parada en las inmediaciones de la Universidad Carlos III y en la Plaza de Castilla de Madrid, donde se celebrarán diferentes talleres sobre aspectos clave en la búsqueda de empleo.

A continuación, recorrerá ubicaciones estratégicas en Sevilla, Málaga, Alicante, Valencia, Tarragona, Barcelona, Girona, Lleida, Zaragoza, Teruel, Tudela, Pamplona, San Sebastián, Bilbao y Valladolid. Toda la información de la ruta se puede consultar en: rutadeempleo.org

Con motivo de este 25 aniversario el Grupo Adecco y su Fundación presentan también los 8 grandes retos (desempleo, cualificación de la fuerza laboral, desigualdad y exclusión, reto demográfico, sostenibilidad, Diversidad, Equidad e Inclusión (DE&I), transformación digital y salud y seguridad) a los que se enfrentará el mercado laboral español en los próximos años mediante 25 propuestas o áreas de mejora.

Este año 2024, el Grupo Adecco y su Fundación celebran 25 años de inclusión sociolaboral. En julio de 1999 se constituyó la Fundación Adecco para atender a personas con baja empleabilidad y que presentaban grandes dificultades para competir en los procesos de selección tradicionales. Durante este tiempo, la Fundación ha apoyado a 625.000 personas vulnerables en el proceso de búsqueda de trabajo, generando más de 105.000 empleos para ellas. Principalmente han acompañado a personas con discapacidad, mayores de 45 años, desempleados de larga duración, mujeres con responsabilidades familiares no compartidas y/o víctimas de la violencia de género y otras personas en riesgo de exclusión social.

"La Fundación Adecco nació para crear itinerarios laborales adaptados a las personas que lo tienen más difícil, siendo el empleo el principal mecanismo de inclusión social. Durante estos 25 años hemos evolucionado en respuesta a las demandas sociales, conformando un equipo altamente competitivo y especializado, compuesto por 300 profesionales y un modelo de intervención cada vez más eficiente, siempre nutriéndonos del trabajo en red con el Grupo Adecco y de su conocimiento experto del tejido empresarial", explica Francisco Mesonero, director general de la Fundación y promotor del proyecto en el año 1999.

El autobús iniciará su ruta en la Plaza de Cibeles de Madrid, ciudad en la que permanecerá 4 días celebrando diversos talleres tanto en la citada Plaza como en las inmediaciones de la Universidad Carlos III, (16 y 17 de abril) y la Plaza de Castilla (19 de abril). Estos talleres versarán sobre diferentes temáticas estratégicas en la búsqueda de empleo: marca personal y LinkedIn, entrevista de trabajo (consejos y role play), escape room (cómo afrontar la búsqueda de empleo en formato lúdico) o taller "Eres lo que te gusta", de autodescubrimiento de las propias competencias. Para consultar programación completa y apuntarse a los talleres, solo hay que acceder al siguiente enlace: https://fundacionadecco.org/ruta-del-empleo/madrid-rde/#programacion

El acto inaugural, que es el 15 de abril a las 11:30 h en la Plaza de Cibeles contará con la presencia de la Consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Dª Rocío Albert López-Ibor. Además, Enrique Sánchez y Francisco Mesonero, presidente y director general de la Fundación Adecco presentarán la iniciativa y expondrán algunos de los principales retos a los que se enfrenta el mercado laboral en esta era (ver último epígrafe).

Apoyar a más de 12.000 personas en su acceso al empleo

En el marco de este 25 Aniversario, el Grupo Adecco y su Fundación realizarán una ruta itinerante por España en autobús para impulsar el empleo para todas las personas. Durante 53 días viajarán por las principales ciudades de España con el objetivo de ofrecer orientación laboral a personas que se encuentren en situación de búsqueda de trabajo, poniendo especial atención en aquellas que lo tienen más difícil: personas con discapacidad, jóvenes en situación de desempleo, estudiantes de FP y Universidad que buscan su primera oportunidad profesional, parados de larga duración, etc. Se estima que, en total, más de 12.000 personas se beneficiarán de este proyecto.

Según Enrique Sánchez, presidente de la Fundación Adecco: "este autobús simboliza nuestra ruta a la inclusión, un camino que iniciamos hace 25 años y que a veces es muy exigente y repleto de desafíos. Durante este tiempo, hemos generado 105.000 empleos para personas en riesgo de exclusión social, transformando sus vidas y contribuyendo activamente a reducir los niveles de pobreza y exclusión en España. Tradicionalmente son las personas las que acuden a nosotros, pero en este 25 Aniversario hemos invertido el enfoque, llevando nuestro proyecto social y a todo el equipo del Grupo Adecco directamente a aquellas personas que más lo necesitan, haciendo que nuestro mensaje de inclusión cale en rincones de toda España".

Por su parte, Iker Barricat, presidente del Grupo Adecco, añade que: "se trata de una iniciativa de alto impacto que subraya el compromiso del Grupo Adecco con la innovación social, así como nuestro propósito de generar una huella positiva a través de lo que mejor sabemos hacer: impulsar a las personas hacia sus metas profesionales. Mediante esta oficina móvil, queremos acercarnos de manera directa a las comunidades y poner nuestra experiencia y recursos a su servicio, ejerciendo de punto de encuentro para seguir tejiendo un mercado laboral más fuerte, resiliente y justo para todas las personas. Y es que no existe una mejor manera de celebrar 25 años de una labor social única como la de nuestra Fundación que contribuyendo a orientar y formar a personas que lo necesitan".

"¿Buscas trabajo? Te ayudamos"

Bajo el claim "¿Buscas trabajo? Te ayudamos", el equipo del Grupo Adecco y la Fundación orientará a todas las personas desempleadas, poniendo especial énfasis en aquéllas con más dificultades.

El autobús iniciará su ruta en Madrid el próximo 15 de abril y efectuará paradas en plazas y calles estratégicas y Universidades de Sevilla, Málaga, Alicante, Valencia, Tarragona, Barcelona, Girona, Lleida, Zaragoza, Teruel, Tudela, Pamplona, San Sebastián, Bilbao y Valladolid.Toda la información de la ruta se puede consultar en:rutadeempleo.org.

A través de este proyecto, se extiende la cobertura del Programa #EmpleoParaTodas las personas de la Fundación Adecco, dirigido a la inclusión laboral de personas con discapacidad, el Proyecto Unidos, iniciativa de formación y empleo para estudiantes universitarios y de FP con certificado de discapacidad y Trabajando en ti, programa altruista del Grupo Adecco que aúna multitud de iniciativas de formación, becas y primeros empleos de empresas de primer nivel y que tiene como objetivo ayudar al desarrollo profesional de los jóvenes. De esta manera, el Grupo Adecco aportará todo el conocimiento y recursos para acompañar a miles de personas.

Plan de entrenamiento para el empleo

La búsqueda de empleo para determinados grupos sociales con perfiles de baja empleabilidad puede resultar bastante compleja. Según Begoña Bravo, directora del área de Integración & Inclusión de la Fundación Adecco, "en muchas ocasiones no saben cómo empezar o se encuentran en situación de bloqueo psicológico o emocional. Tenemos que sacarlas de esa situación y conectarlas con un mercado laboral que les sobrepasa. Necesitan competencias digitales, tener las ideas claras, contar con habilidades de comunicación y tener una ruta y un proceso claro para buscar trabajo y hacerlo con mayores garantías".

Por ello, trabajarán con un "Plan de entrenamiento para el empleo"con 25 pasos y consejos para ayudarles en este camino. Para empezar, tendrán que subirse al bus del empleo, dejarse guiar y empezar a trabajar en la búsqueda de empleo de manera más organizada.

De manera complementaria, en cada ciudad se realizará orientación laboral por parte de personas expertas del Grupo Adecco y de la Fundación tanto individual como grupal, así como talleres, formaciones y actividades que ayudarán a quienes se acerquen.

8 retos y 25 propuestas para un mercado laboral inclusivo y sostenible

El autobús realizará una presentación institucional en todas las ciudades en las que efectúe parada.

En cada una de ellas, y en el marco de este 25 Aniversario, se compartirán 8 grandes desafíos, estructurados en 25 propuestas específicas para un mercado laboral más sostenible, en diferentes vertientes: desempleo, cualificación de la fuerza laboral, desigualdad y exclusión, reto demográfico, sostenibilidad, Diversidad, Equidad e Inclusión (DE&I), transformación digital y salud y seguridad. Consultar infografía adjunta.

RETO 1. Desempleo

Reducción del desempleo y la pobreza Desempleo juvenil Desempleo de larga duración Equilibrio entre garantías sociales y dinamismo empresarial RETO 2. Cualificación de la fuerza laboral

Escasez de talento y brecha de habilidades Políticas activas de empleo Colaboración público-privada Aprendizaje permanente RETO 3. Desigualdad y exclusión: mujer y personas con discapacidad

Brecha de género Participación de las personas con discapacidad en el mercado laboral Empleo de las personas con discapacidad en empresas ordinarias La ruta a la inclusión RETO 4. Demografía

Envejecimiento activo Talento sénior y generación silver Convivencia intergeneracional RETO 5. Futuro sostenible del empleo

Afiliación en cifras récord Protección legal de los trabajadores Inversión en sectores emergentes y de alto valor añadido RETO 6. Diversidad, Equidad e Inclusión (DE&I)

Políticas de Diversidad, equidad e inclusión (DE&I) Diversidad cultural Liderazgo inclusivo RETO 7. Transformación digital y nuevos modelos de trabajo

Automatización e impacto de la Inteligencia Artificial Nuevos modelos de trabajo RETO 8. Salud y seguridad

Salud mental en los entornos del trabajo Conciliación vida personal y laboral