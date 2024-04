La fundadora de Hygge Bienestar, Mar Escobedo Romero, concede una entrevista

Encontrar momentos de calma y equilibrio puede parecer una tarea complicada para las personas en un mundo cada vez más dinámico y acelerado.

Sin embargo, en este proceso es posible conocer personas que han convertido su propia búsqueda personal de bienestar en una misión para ayudar a otros a lograr este propósito.

Este es el caso de Mar Escobedo Romero, fundadora de Hygge Bienestar y el podcast Llenos de Vida. Una mujer que ha logrado transformar su propia experiencia de malestar en una fuente de orientación para quienes buscan una vida más tranquila y alegre.

Cuéntanos un poco sobre tu experiencia personal ¿Qué desafíos o situaciones de frustración enfrentaste en el pasado que te llevaron a buscar un cambio hacia el bienestar?

Siempre he sido una persona muy inquieta que le ha encantado hacer cosas y estar a mil historias a la vez. Cuando llegó el covid y paré en seco, me di cuenta de que la vida era mucho más que hacer, hacer y hacer. La vida iba más de vivir, de hacer pero compartiendo, riendo, estando bien, siendo feliz. No he vivido ningún hecho traumático, más allá de darme cuenta de que como estaba viviendo no me hacía feliz porque no vivía disfrutando. Ese fue el motor de decidir buscar una nueva forma de ver la vida: que haciendo lo que haga sea feliz y esté bien.

¿Qué te motivó a iniciar estos proyectos y cómo crees que puede impactar positivamente en la vida de las personas?

Después de haber estado más de 4 años dedicada a mi bienestar, muchas personas que me conocen me han ido pidiendo ese consejo, esa ayuda o simplemente mi visión. Con ello, me di cuenta de que existen pocos espacios en los que una persona que esté bien comparta cómo lo ha hecho, qué le ha ayudado, cuál ha sido su proceso. Bajo mi experiencia no se trata de tener que cambiar tu vida 360º, simplemente de aprender a estar bien haciendo lo que haces, con lo que ocurre en tu día a día. Hygge Bienestar brinda un espacio en el que calmar las emociones, el cuerpo y la mente para que nos resulte mucho más fácil experimentar ese bienestar. Desde la calma es mucho más fácil reconocer las situaciones que nos tensan y nos generan malestar para ponerles atención de manera más consciente. En Llenos de Vida comparto de manera personal mi experiencia, reflexiones y filosofía para integrar todo esto.

Hablando específicamente de Hygge Bienestar, ¿cómo aplicas las lecciones aprendidas durante tu propio proceso de transformación para ayudar a otros a encontrar la tranquilidad y el bienestar en su día a día?

A través de ejercicios prácticos en los que involucramos al cuerpo y la atención plena, creamos ese espacio de calma de manera vivencial en el momento que compartimos. A través de experimentar ese estado de manera recurrente es como las personas pueden hacer más consciente la necesidad de vivir en él y cómo es su manera perfecta para poder hacerlo. A través de nuestras jornadas de bienestar, retiros y meditaciones semanales acercamos diferentes herramientas que propician esa vuelta a la calma, bienestar y conexión con la capacidad de disfrute que pueden integrar fácilmente en su día a día.

Sabemos que también estás lanzando un nuevo podcast llamado Llenos de Vida. ¿Qué nos puedes contar sobre este proyecto y qué temas se abordarán en él?

Llenos de Vida es un proyecto que es absolutamente complementario a Hygge Bienestar. En Hygge Bienestar tratamos el flujo experiencial del cuerpo a la mente y en Llenos de Vida tratamos la comprensión de vivir mejor. Es un proyecto que nace del corazón y me abro en canal para compartir todas mis reflexiones, vivencias, aprendizajes y herramientas más útiles para entenderme, entender el mundo y disfrutar haciendo lo que hago. En Llenos de Vida contaré más específicamente mi filosofía de vida, cómo he trabajado mi mentalidad, qué decisiones he tomado para estar donde estoy y cómo voy creando la vida que quiero cada día.

En tu podcast Llenos de Vida, ¿compartirás detalles sobre tu viaje personal hacia el bienestar y cómo inspira tus proyectos profesionales?

¡Por supuesto! En Llenos de Vida comparto todo lo que soy y veo con todo lo que he aprendido y, seguro iré aprendiendo. Contaré toda mi visión y experiencia para sentirme llena de vida en cada día y acción que tomo, y cómo eso se traduce en todo lo que hago. Además, tendré el placer de contar con personas llenas de vida que me han inspirado y sé que inspiran a miles de personas.

Además de Hygge Bienestar y tu podcast, también estás involucrada en un proyecto llamado Lideremos. ¿Podrías darnos más detalles sobre esta iniciativa y tu papel en ella como Representante de Aragón?

Lideremos es una plataforma de jóvenes apolítica que busca ser altavoz de todos los jóvenes españoles, sirviendo de lanzadera de talento pero, sobre todo, haciendo presión por conseguir cambios legislativos transversales a través de la escucha de nuestras necesidades e inquietudes. Es un proyecto que cuando lo conocí de la mano de Tomás Güell y Xavi García Tort me cautivó porque siempre he defendido que los jóvenes somos la sociedad del futuro, pero se nos tiende a no escuchar porque somos "demasiado pequeños". Creo que en los últimos años hemos demostrado que los jóvenes somos igual de válidos, necesarios y capaces que el resto de adultos. Mi papel como Representante de Aragón es escuchar y dar voz a todos los jóvenes de esta Comunidad, impulsar esas propuestas legislativas de cambio y realizar los eventos que nos conecten y expandan, junto a mi portavoz José María Baena.

¿Qué consejos le darías a alguien que está experimentando situaciones de estrés o frustración en su vida y busca un cambio hacia el bienestar?

Le diría que confíe. Todos sabemos qué nos gusta más, que nos ayuda a liberar estrés y qué nos hace sentir bien; simplemente necesitamos priorizarnos lo suficiente para darnos ese espacio, esos regalos. El autocuidado y la calma es la base del bienestar. La decisión es el primer paso en este proceso. Confía, date tiempo y ten presente tus necesidades en cada paso que des.

¿Qué impacto esperas tener en la comunidad a través de tus proyectos personales y profesionales?

Verdaderamente, solo tengo un deseo, que cada vez más personas vivan mejor. Sé que todo el mundo puede, muchas veces solo hace falta encontrar el cómo. Mi papel es únicamente acercar al mayor número de personas posibles, diferentes herramientas y reflexiones que a mí me han ayudado a alcanzar esa mejor calidad de vida.

¿Cuáles son los próximos pasos para Hygge Bienestar y qué podemos esperar en el futuro?

De momento no tengo una bola de cristal. Pero estoy segura de que la comunidad irá creciendo y cada vez podremos contar con más proyectos adheridos en toda España. Ahora mismo el foco es seguir haciendo más jornadas y retiros presenciales para facilitar ese espacio de autocuidado y calma en medio del caos diario.

Por último, ¿dónde pueden nuestros lectores encontrar más información sobre Hygge Bienestar, tu podcast y Lideremos?

Toda la información sobre los próximos eventos, jornadas, retiros, etc, los colgamos en nuestra web: hyggebienestar.com y en nuestras redes sociales. Además, en nuestro Instagram @hyggebienestar_oficial colgamos mucho contenido de valor semanal en el que damos tips para ir creando el hábito de autocuidado en el día a día de manera muy sencilla ¡y hacemos meditaciones en directo todos los miércoles a las 20:30!

El podcast está disponible en YouTube y Spotify, donde se habilita un nuevo episodio cada miércoles. Podéis encontrar el canal con el nombre Llenos de Vida Mar Escobedo.

Para más información de Lideremos, podéis visitar la página oficial y, si eres joven, puedes inscribirte de manera gratuita para venir a todas las actividades que realizamos por toda España, en el formulario de inscripción de la web.

Gracias a su historia personal y experiencia profesional, Mar ha logrado no solo impulsar la creación y crecimiento de Hygge Bienestar, sino además, involucrarse en numerosos proyectos que le permiten de diferentes formas contribuir en la promoción del bienestar de las personas. Su proceso individual puede resultar un reflejo inspirador de cómo la búsqueda personal de bienestar puede transformarse en una fuerza para el cambio positivo.