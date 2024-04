En la última jornada organizada por AEIT-Madrid se ha afirmado: "Sin los telecos la sanidad habría colapsado"

Con este encuentro organizado por AEIT-Madrid, los ingenieros de Telecomunicación de Madrid quieren poner en valor el papel fundamental de la Ingeniería de Telecomunicación en el cuidado de la Salud, un sector que supone casi el 7,5 % del PIB, y que actualmente es tan poco habitual para este colectivo. Se está ante una nueva evolución, en la que cada vez los telecos jugarán un papel fundamental en el sector sanitario no solo de España sino a nivel mundial "Sin los ingenieros de Telecomunicación, el sector sanitario habría colapsado". Esta es la conclusión a la que se ha llegado en el encuentro sobre ‘El papel del Ingeniero de Telecomunicación en el cuidado de la Salud’, que ha organizado la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación de Madrid, para analizar la situación actual y la evolución de los cuidados de la Salud, no solo en España sino a nivel internacional.

En este encuentro se debatió sobre la necesidad de establecer un marco para la innovación continua, la colaboración multidisciplinar y el desarrollo profesional de los ingenieros y su capacidad para diseñar, implementar y mantener la infraestructura tecnológica necesaria para su desarrollo que coloca al colectivo en una posición privilegiada para jugar un papel clave y vertebrador.

En opinión de Verónica Verdugo, Modality Manager de Cardiología PCS en GE Healthcare, una de las principales compañías de equipamiento médico en el mundo y profesora asociada en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, "desde la industria, los perfiles profesionales que incluyen no solo a ingenieros biomédicos, sino también a ingenieros de telecomunicación e informática. Actualmente, en los hospitales ya cuentan con nuevos puestos trabajo ocupados por ingenieros, no solo en los departamentos de electromedicina, sino también apoyando en departamentos clínicos específicos".

Por su parte, José Carlos Fernández de Aldecoa, expresidente de la Sociedad Española de Electromedicina e Ingeniería Clínica y exdirector técnico del Hospital Universitario de Canarias y expresidente de la Sociedad Española de Electromedicina e Ingeniería Clínica, señaló que "los ingenieros de Telecomunicación desarrollan un papel muy importante, y muy poco conocido por el público en general, en distintos ámbitos de la sanidad". En concreto, "dentro de los hospitales son relevantes como responsables técnicos no solo de los aspectos relacionados con las TIC's sino también en la gestión y el mantenimiento del equipamiento, las instalaciones y las dependencias hospitalarias", aseguró Fernández de Aldecoa.

Según Enrique Gómez, presidente de la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica y catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, los "importantes retos de la sanidad y la necesidad actual de las tecnologías médicas, así como la transformación digital de la sanidad para afrontar estos nuevos retos".

Durante la jornada se han analizado también los desafíos y retos que supone la incorporación de estos profesionales al mundo sanitario. "Incluso en este campo de la salud, el ingeniero de telecomunicación juega un papel fundamental y muchos de los compañeros están aportando un gran valor al sector y a la sociedad en todos sus ámbitos; por esta razón es imprescindible que la propia actitud sea la de aprender, necesitamos tener un aprendizaje constante, y formarnos también en estas materias", destaca la presidenta de AEIT-Madrid, Inmaculada Sánchez Ramos.

Por su parte, Victoria Ramos, secretaria de la Junta Directiva de AEIT-Madrid, ha destacado que este encuentro ha servido para profundizar en esta disciplina aplicada a la medicina y la salud, "el cuidado de la salud es una preocupación humana que ha incorporado los avances científicos y tecnológicos existentes en cada momento. Por esta razón, la idea y visión sobre la situación actual y evolución futura de la tecnología, es fundamental para la salud. Gestionar la información, gestionar los datos desde su origen hasta su fin, analizar las infraestructuras hospitalarias, sus equipos, conexiones y cobertura, será fundamental para garantizar una sanidad de calidad para todos".