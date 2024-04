Con una dieta natural es posible prevenir la obesidad en perros

La obesidad en perros es un problema de salud grave y silencioso.

Las enfermedades que se pueden desencadenar en los caninos obesos son muchas y cada una de ellas puede afectar significativamente su calidad de vida. La mejor manera de abordar esta situación es a través de una dieta equilibrada y natural. En España, la empresa Dogfy Diet, con sede en Barcelona, ofrece una solución a medida para este problema. Sus menús de comida casera, elaborados por veterinarios especializados en nutrición canina, brindan una opción saludable y sabrosa para ayudar a mantener el peso adecuado y un estilo de vida lleno de vitalidad.

Los peligros de la obesidad en perros Hay personas que suelen alimentar a sus mascotas sin ningún tipo de control, suministrándoles comida en porciones exageradas y varias veces al día. Además, algunas les dan a ingerir comida chatarra, poco alimenticia, y golosinas, sin pensar que todo eso les genera obesidad, una condición que acarrea enfermedades.

Las patologías que afectan a los perros obesos son innumerables. Por un lado, sufren de problemas digestivos y gastrointestinales, entre ellos la colitis, que es una inflamación del colon que genera gases, ganas constantes de defecar o estreñimiento. Otro de los trastornos más comunes es la pancreatitis. Esta enfermedad se considera grave y su sintomatología incluye vómitos, falta de apetito y dolor abdominal.

Más allá de molestias gastrointestinales, los caninos con sobrepeso están en alto riesgo de sufrir enfermedades osteoarticulares, cardiorrespiratorias, diabetes y alteraciones en la tiroides. Además, su sistema inmunológico no funciona bien. También están propensos a las alergias y a afecciones dermatológicas.

Todo lo mencionado se traduce en una vida canina mucho más corta y llena de sufrimientos, no solo para los animales afectados, sino también para sus amos. Por esa razón, lo más adecuado es darles a los peludos una alimentación sana y balanceada.

Escoger la comida de Dogfy Diet En Dogfy Diet se ofrece a los propietarios una forma saludable y práctica de alimentar a sus perros. La empresa cuenta con un equipo de veterinarios que evalúan exhaustivamente a los pacientes y basándose en factores como su edad, peso, raza, condiciones de salud, etc., crea un menú alimenticio que es preparado a fuego lento en instalaciones de la propia compañía.

Las comidas se preparan por día y se almacenan en unas bolsitas compactas. Para la preparación se utiliza una buena cantidad de proteína que puede ser pollo, pavo, buey o salmón, y se mezcla con varios vegetales como calabacín, zanahoria, patata, guisantes, calabaza, entre otros. Los menús destacan por ser ricos en vitaminas y minerales y por estar libres de colorantes, aromatizantes, cereales y conservantes.

En Dogfy Diet cuentan además con una calculadora que permite saber qué cantidad de comida necesita ingerir un perro. Aunque generalmente los adultos requieren alimentarse entre una y dos veces por día y los cachorros entre tres y cuatro veces al día, todo va a depender de las características físicas de cada animal.