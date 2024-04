Agilizar los trámites a los españoles que deseen trabajar o estudiar en el extranjero, de la mano de Legaliza tu Título

Un sinfín de trámites necesarios para que los ciudadanos españoles puedan estudiar o trabajar fuera del país se han agilizado gracias a las ventajas de las nuevas tecnologías, que han logrado hacer más eficiente la burocracia.

Para los interesados en legalizar el título universitario, obtener la apostilla de este u otras certificaciones, realizar homologaciones o traducciones juradas, el portal Legaliza tu Título se encarga de simplificar estas gestiones. De esta forma, los usuarios no pasan por largos procesos administrativos.

Los estudiantes, los trabajadores y otros grupos de personas que deseen formarse en el extranjero tienen en esta plataforma el mejor aliado para evitar pérdidas de tiempo.

Procedimiento sencillo y rápido Para legalizar el título universitario o apostillar documentos, los usuarios de Legaliza tu Título solo deben entrar en el portal, subir su documento y recibir el presupuesto para que, una vez concretado el pago, la empresa se encargue del resto.

La legalización del título universitario consiste en validar esta certificación española en otro país, o viceversa; mientras que el apostillado de La Haya es un proceso más corto que consiste en el sellado de los documentos para facilitar trámites de estudios universitarios o de bachillerato, así como antecedentes penales, certificado de nacimiento, y más. Solo algunos países pertenecen al convenio de La Haya por lo que dependiendo del origen o de la meta se realiza la legalización o la apostilla.

En cualquier caso, el formulario debe ser rellenado online incluyendo el nombre del solicitante, su teléfono, el tipo de título, el idioma en que está expedido y el país de destino. Al obtener estas validaciones, los ciudadanos podrán trabajar legalmente, garantizar su seguridad y contar con los mismos beneficios y privilegios de un estudiante o trabajador nativo.

Asimismo, realizar estos trámites asegura una calidad de vida integral para quienes deciden vivir en el extranjero y quieren vivir en las mismas condiciones que en su país natal. Cuando el título universitario no se legaliza o los documentos no se apostillan se presentan obstáculos ineludibles a la hora de obtener la residencia o la nacionalidad y se corre el riesgo de sufrir una deportación.

Soluciones eficientes y confiables La legalización de documentos universitarios resulta ágil, segura y completamente confidencial, gracias a la dedicación de un equipo de expertos en la materia, quienes siempre ofrecerán las soluciones más eficientes y confiables para que sus clientes consigan vivir en el extranjero sin obstáculos. Asimismo, la atención temprana en los procesos es la clave para garantizar la entrega de los documentos en el menor tiempo posible.

Los asesores de Legaliza tu Título ofrecen atención 100 % online para mayor comodidad de los usuarios desde el inicio hasta el final de los trámites, con un seguimiento en tiempo real del estatus de las gestiones ante notario.