El sector del vacuno de leche europeo visita Euskadi buscando las mejores técnicas

18 organizaciones participantes en el proyecto Resilience for Dairy (R4D) visitarán una serie de puntos de especial relevancia en el sector primario de Euskadi Los 14 países europeos participantes en el proyecto Resilience For Dairy (R4D) se reúnen en Euskadi para proseguir su búsqueda de las mejores y más innovadoras técnicas de desarrollo sostenible para el sector del vacuno de leche. Estas jornadas han sido organizadas por Lorra S. Coop. en colaboración con Abere y Lursail.

El proyecto, financiado con fondos europeos, se lanzó en enero de 2021 con el objetivo de mejorar la sostenibilidad y la resiliencia del sector vacuno de leche a nivel europeo. En él participan 18 organizaciones de Alemania, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Irlanda del Norte, Italia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos y Polonia.

Este es uno de los proyectos europeos más recientes que pretende contribuir al desarrollo social, económico y medioambiental de la ganadería lechera, fortaleciendo la relación entre ganaderos, investigadores y actores relevantes, con la intención de crear mejores soluciones a través del intercambio de conocimiento.

Estos participantes están trabajando juntos para mejorar las estrategias de negocio en las granjas de leche, así como estimular la interacción positiva entre las comunidades de ganaderos y la sociedad. Se están buscando las técnicas más efectivas e innovadoras para placar los retos relativos a la mejora del bienestar animal, incremento de biodiversidad, reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y disminución de la huella ambiental.

Para conseguir estos objetivos, R4D trabaja a diferentes niveles: desde la búsqueda de soluciones a pie de las explotaciones, hasta las formaciones presenciales y telemáticas. De esta forma, las entidades participantes viajan a Euskadi en unas jornadas organizadas por Lorra S. Coop., en colaboración con el centro de gestión Abere y la sociedad Lursail.

En el marco de este encuentro, cuya base será Bilbao, se visitarán una serie de puntos de especial relevancia en el sector primario de Euskadi:

El centro de inseminación artificial Aberekin, en Derio, pionero desde la década de los 80 en la mejora genética del vacuno tanto de leche como de carne a nivel mundial.

Dos explotaciones del Valle de Carranza, El Haya-Matienzo y Sarobe Farm, para conocer más de cerca una serie de innovaciones técnicas, así como su forma de trabajo en el área social.

Una de las pocas explotaciones totalmente en extensivo que existen en Euskadi, Behi-Alde, en Aramaio (Álava), que cuenta con casi 300 hectáreas de pasto para algo más de 500 vacas en producción.

La quesería Soloitza en Respaldiza (Álava), establecimiento tradicional que produce queso fresco a través de la leche de sus propias vacas, basándose en el Km 0 y las cadenas de distribución de cercanía. La aportación a los objetivos del proyecto por parte del equipo de trabajo de Euskadi se centra, principalmente, en la existencia de prácticas que pueden constituir un ejemplo de algunas de las soluciones de futuro para el sector comunitario. Además, se aporta la visión de un sector condicionado muchas veces por el clima, la falta de tierras y la orografía, pero que el alto grado de asociacionismo y tecnificación de los últimos años, ha hecho sacar fuerza de esas dificultades y convertirlo en un sector moderno, sostenible y, en definitiva, muy desarrollado.

El R4D trabaja sobre los siguientes objetivos:

Establecer una serie de buenas prácticas en relación con las necesidades específicas de cada explotación ganadera y las expectativas de la sociedad.

Mejorar la eficiencia económica y la resiliencia social de las granjas.

Mejorar la eficiencia técnica y el uso de recursos locales.

Promocionar sistemas agrícolas que cumplan las expectativas sociales en cuestiones de medio ambiente y bienestar animal.

Crear una red sólida que perdure más allá del proyecto En cada país participante hay una red de explotaciones y de actores del sector -asociaciones, empresas, investigadores y otros agentes- para el intercambio de información en tres áreas de conocimiento - Resiliencia económica y social, eficiencia técnica y medioambiente-, con el fin de asegurar que las ganaderas y ganaderos puedan adoptar las soluciones propuestas.

Desde el inicio del proyecto se han realizado reuniones, workshop y viajes a zonas rurales de Cataluña, Milán (Italia), Lille (Francia), Flandes (Bélgica), Debrecen (Hungría), Liubliana (Eslovenia), etc. para conocer diferentes producciones, realidades y formas de afrontar las dificultades que se dan en el día a día, la resiliencia del sector. Con ello se ha ido avanzado en la puesta en práctica de diferentes soluciones propuestas y estudiadas.

El proyecto está financiado por el programa #Horizonte2020 de la UE.

Fuente: Spb_servicios periodísticos