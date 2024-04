De empleado a emprendedor; la ola de nuevos dueños de franquicias de cuidado de mayores

Cansado de depender de una nómina, de un jefe con quien no había sintonía, y de continuas reorganizaciones en su empresa, Miguel decidió dar un giro a su vida. A sus 38 años, se unió a la revolución de españoles que están apostando por un modelo de negocio en pleno auge: las franquicias de cuidado de adultos mayores a domicilio.

Miguel vivía frustrado en su trabajo: tareas monótonas, jefes estrictos y pocas oportunidades de crecimiento profesional y económico lo tenían agobiado, sentía que perdía sus mejores años. Sin embargo, todo cambió cuando un conocido le habló sobre emprender con una franquicia de cuidado de mayores.

"Siempre tuve inquietudes de iniciar mi propio negocio, pero el miedo a fracasar me frenaba. Con la franquicia encontré la oportunidad ideal para emprender de forma segura, respaldado por una marca consolidada", comenta Miguel.

El boom de los cuidados a domicilio para adultos mayores España es uno de los países más envejecidos del mundo, con cerca de 9 millones de personas mayores de 65 años, según datos del INE. Este envejecimiento demográfico ha impulsado en los últimos años un creciente mercado de servicios de cuidados de todo tipo para la tercera edad, en particular los prestados a domicilio.

Las franquicias en este ámbito se han posicionado como un modelo muy atractivo para quienes desean emprender un negocio propio sin partir de cero, evitándose aprender ellos mismos todo. La marca ya está posicionada, los protocolos establecidos y la formación lista para operar.

"En 2024 empezamos a sumar inversores en nuestro modelo de franquicias y licencias en España. La mayoría de los interesados son personas que buscan complementar o dejar sus trabajos por cuenta ajena para unirse a nosotros como emprendedores", explica Maira Peñaloza, responsable de expansión de franquicias y licencias Helpycare.

La oportunidad ideal para emprender sin partir de cero "Lo que más me entusiasmó de la idea de emprender con una franquicia fue la oportunidad de crecer sin la incertidumbre de un negocio nuevo. Con una marca que ya está posicionada, tiene años de experiencia y me ofrecen toda la formación y el soporte necesario para operar", afirma Miguel.

Además de la formación especializada, los aspirantes a licenciatarios y franquiciados de Helpycare cuentan con gestión de producto y publicidad corporativa, sistema de gestión unificado potenciado por procesos automáticos de gestión de clientes, y asistencia continuada de un equipo de expertos. Tienen la libertad para emprender con el respaldo de una marca consolidada en el sector de cuidado de mayores a domicilio en España.

"Detectamos un interés creciente de profesionales con experiencia de varios años en sus trabajos que desean dar el salto a tener su propio negocio, y también otros con ganas de dejar sus empleos para apostar por un modelo de negocio más independiente y prometedor como nuestras franquicias y licencias. Es una oportunidad de emancipación muy atractiva en el contexto actual para profesionales con ganas de emprender", agrega Peñaloza.

El futuro de los cuidados a domicilio: un océano azul para nuevos emprendedores Como se indicó anteriormente, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el año 2022 la cifra de personas mayores de 65 años ascendía a 9,5 millones, lo que representaba un 19,8% de la población total. Se proyecta que esta proporción alcance el 21% de la población para el año 2025. Esta tendencia demográfica augura un futuro prometedor para el sector de cuidados de mayores, especialmente a domicilio.

"Hay todo un océano azul de oportunidades para nuevos emprendedores en este sector, que además, seguirá creciendo. Las franquicias y licencias serán la vía perfecta para sumarse a este auge minimizando riesgos", concluye Peñaloza.

Para profesionales con aspiraciones emprendedoras, la ola de nuevas franquicias de cuidado de mayores a domicilio como Helpycare representa una vía de independencia laboral al tiempo que se apuesta por un proyecto con un futuro prometedor. La decisión está en dar el primer paso para convertirse en protagonista de la revolución del cuidado especializado de adultos mayores.