TCL Europa presenta su nueva gama de electrodomésticos inteligentes para el hogar en España

Electrodomésticos innovadores: diseño elegante, funcionalidades avanzadas y eficiencia energética para mejorar la vida diaria

Madrid, 11 abril 2024.- TCL Electronics, una de las empresas líderes en electrónica de consumo y patrocinador 'premium' de la Selección Española, presenta su última línea de electrodomésticos. Con un enfoque en la innovación y la calidad, TCL refuerza su compromiso al lanzar nuevas series de electrodomésticos en 2024, presentadas ayer en el mercado español. Además, en Europa, TCL ofrece soluciones integrales a clientes con productos de calefacción, ventilación y aire acondicionado, abarcando tanto clientes residenciales como comerciales, como viviendas, edificios públicos, comerciales, centros comerciales, etc.

Un frescor continuado: TCL Free Built-IN RC521CXE0 Refrigerator Disponible en dos modelos, 521L y 456L, el TCL Free Built-IN RC521CXE0 Refrigerator destaca por su tecnología avanzada y diseño integrado. Su diseño empotrado se adapta a diversos entornos de decoración, ocupando un 19% menos de espacio en el suelo y ofreciendo 15L más de almacenamiento. La tecnología T-Fresh esteriliza el 99.99% de las bacterias, y su zona convertible permite ajustar la temperatura de -20°C a 5°C para adaptarse a distintos alimentos. Con un compresor inversor eficiente, garantiza frescura prolongada y ahorro energético, respaldado por una garantía de 10 años.

FreshIn 2.0: aire fresco patentado El FreshIN 2.0 de TCL ofrece una amplia gama de funcionalidades, incluida una purificación avanzada, una experiencia mejorada y una mayor eficiencia energética. Con su Modo de Purificación, este sistema de filtración QuadruPuri elimina eficazmente partículas finas de polvo (PM2.5) y bacterias, manteniendo la calidad del aire interior saludable. Además, su Modo de Aire Fresco garantiza un suministro constante de aire fresco incluso con las ventanas cerradas, ideal para quienes sufren alergias o para bebés sensibles.

Con el diseño patentado de la entrada de aire fresco elevable "FreshIN 2.0", el aire acondicionado informará cuándo entra el aire fresco en la habitación y lo dirigirá a través del panel superior. Además, cuenta con un sensor de monitoreo de TVOC actualizado para visualizar la calidad del aire interior y un sistema de respiración que funciona como los pulmones humanos, extrayendo primero el aire viciado antes de tomar aire fresco del exterior.

El FreshIN 2.0 de TCL también presenta la tecnología patentada Gentle Breeze para ofrecer una experiencia de usuario mejorada en términos de comodidad térmica. Las cuchillas de viento suaves y los orificios microporosos suavizan el flujo de aire, proporcionando una sensación agradable y refrescante, a diferencia del flujo de aire directo y áspero de los aires acondicionados tradicionales. Este diseño innovador permite disfrutar de los beneficios de enfriamiento del aire acondicionado mientras se disfruta de la comodidad de un viento suave y natural.

Con una eficiencia energética de clase A+++, el FreshIN 2.0 de TCL supera los estándares de la industria tanto en diseño como en operación para ahorrar energía. Además, se integra perfectamente en un ecosistema inteligente, permitiendo el control remoto a través de TCL HOME, Google Assistant y Alexa, lo que brinda una comodidad total y un control completo al alcance de los dedos.

TCL BreezeIN: 1.000 microagujeros La serie TCL BreezeIN redefine la experiencia de climatización en el hogar con su combinación de funciones avanzadas y un diseño elegante inspirado en el horizonte. Este innovador sistema de aire acondicionado presenta el modo Gentle Breeze, que dispersa el aire de manera suave y uniforme mediante más de 1.000 microagujeros, evitando las molestas corrientes de aire frío y proporcionando una sensación refrescante y natural en todo el espacio habitable.

Además de su rendimiento excepcional, la serie BreezeIN ofrece una eficiencia energética de clase A++, asegurando un funcionamiento económico y respetuoso con el medio ambiente. Con funciones de autolimpieza avanzadas, que incluyen un ciclo de limpieza de cuatro pasos para mejorar la calidad del aire y promover un entorno de respiración más saludable, este sistema de aire acondicionado no solo enfría el ambiente, sino que también cuida de la salud del hogar.

Diseñada para integrarse perfectamente en un hogar inteligente, la serie BreezeIN se conecta fácilmente al televisor inteligente, smartphone o barra de sonido Alexa a través de TCL HOME o Google Assistant, permitiendo disfrutar de un control de voz sin manos y una gestión remoto conveniente. Además, su diseño ergonómico con soporte IT facilita la instalación rápida y sin complicaciones, ofreciendo una solución completa y elegante para las necesidades de climatización.

Acerca de TCL Electronics TCL Electronics (1070.HK) es una empresa de electrónica de consumo de rápido crecimiento y líder en el sector mundial de la televisión. Fundada en 1981, actualmente opera en más de 160 mercados de todo el mundo. TCL se especializa en la investigación, el desarrollo y la fabricación de productos de electrónica de consumo que van desde televisores, audio y electrodomésticos inteligentes. Se puede visitar el sitio web de TCL.