Las tendencias del sector inmobiliario en 2024

"En el negocio inmobiliario, si detectas rápido una tendencia y la entiendes, siempre conseguirás más beneficios. En los negocios, las tendencias hay que entenderlas y no tomarlas como ciertas, por el solo hecho de que muchos estén señalando ese comportamiento como una tendencia", afirma el experto del sector inmobiliario.

Continúa: "Mi equipo en CP Coaching Inmobiliario y yo hemos contrastado en los últimos 3 meses información sobre lo que piensan los influenciadores del sector inmobiliario acerca de cuáles son las tendencias del sector inmobiliario en los próximos años.

En el mercado y sector inmobiliario no hay nada más importante que comprender las tendencias y cómo podrían afectar a tu negocio. Después de todo, si no te mantienes al día con los últimos cambios, te encontrarás en desventaja respecto a tu competencia".

Ahora explicará cuáles son estas tendencias.

Tendencia #1.- El mercado de la tercera edad será uno de los mercados más rentables en los próximos años.

Tendencia #2.- El vídeo marketing inmobiliario será la principal herramienta a incluir en cualquier estrategia.

Tendencia #3.- El e-mail marketing será una herramienta imprescindible.

Tendencia #4.- demanda de desarrollo sostenible en la compra de viviendas.

Tendencia #5.- La responsabilidad social corporativa crece en importancia.

Tendencia #6.- Demanda de formación online, pero con diferente contenido.

Tendencia #7.- La prueba social toma más relevancia en este sector.

Tendencia #8.- La postventa inmobiliaria cada vez será más importante.

Tendencia #9.- La transformación digital acabará con muchas agencias.

Tendencia #10.- La hipoteca inversa cobra importancia.

Tendencia #11.- La rehabilitación de inmuebles va en aumento.

Tendencia #12.- Las videollamadas con los clientes.

Entender estas tendencias es necesario para vender más.

El análisis de tendencias es importante en el marketing inmobiliario, porque ayuda a descubrir los detonantes del comportamiento humano, que responde a estímulos sociales, culturales o tecnológicos. Ayudan a amplificar la visión de la estrategia de marketing inmobiliario.

Tendencia #13.- Incremento en la inversión en social ads y menos en portales inmobiliarios.

Tendencia #14.- El outsourcing incrementará en importancia en este sector.

Tendencia #15.- Diseñar páginas de aterrizaje para 1 sola propiedad.

Tendencia #16.- Aumento de la inversión en publicidad programática.

Tendencia #17.- Mayor inversión en publicidad nativa.

Tendencia #18.- Menos demanda de oficinas.

Tendencia #19.- El aumento en la calidad del marketing de contenidos.

Tendencia #20.- Crece la inversión en SEO en el sector inmobiliario.

Tendencia #21.- Aumento de clientes que buscan vivienda fuera de las ciudades.

Tendencia #22.- Creciente demanda por personal shoppers.

Y la última tendencia. Aunque no es una tendencia en el mercado inmobiliario hispano, se merece una mención por lo significativo que es en un mercado como el americano.

Tendencia #23.- Incremento de compradores hispanos en EE. UU.

Puede que algunas de estas tendencias sorprendan al lector, pero están ahí, corroboradas por muchos influencers de este sector en varios países.

Algunas tendencias en este sector no lo son cuando alguien se dedica un tiempo a analizarlas. Al final se da cuenta de que son solo una moda y como toda moda es pasajera. La tendencia perdura y prevalece en el tiempo. La moda tiene una vida corta.

El análisis de tendencias ayuda a identificar y mitigar los riesgos en el mercado inmobiliario al descubrir patrones que indican oportunidades o amenazas potenciales. Esto permite a todo negocio inmobiliario abordar los problemas de forma proactiva antes de que se agraven.

Dentro de unos 2-3 años (se debe esperar tanto), se sabrá si estas predicciones fueron ciertas o no.